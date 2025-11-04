Eroski, Autoservicios Familia y Gadis se vuelcan con la Gran Recogida de alimentos en Galicia

Las cadenas Eroski, Autoservicios Familia y Gadis se suman un año más a “La Gran Recogida”, la iniciativa solidaria promovida por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que busca abastecer a las familias en situación de vulnerabilidad.

La campaña se celebrará entre los días 7 y 8 de noviembre en las tiendas de Eroski y Autoservicios Familia, y se prolongará hasta el día 15 en los 221 supermercados Gadis de Galicia y Castilla y León.

Durante estos días, los clientes podrán colaborar donando productos no perecederos o aportando una cantidad económica al pasar por caja, contribuyendo así a reforzar las reservas de los Bancos de Alimentos de A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Asturias, León, Palencia, Ponferrada, Zamora y otras provincias.

Desde Vegalsa-Eroski, su directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa, Gabriela González, destacó que "cuando clientes, voluntariado, empresas y entidades trabajan juntos, la solidaridad compartida puede transformar realidades".

Además, la compañía gallega añadirá una aportación económica adicional al total recaudado, reafirmando su compromiso con las personas más necesitadas.

En la pasada edición, Vegalsa-Eroski y sus clientes donaron más de 154 toneladas de alimentos, equivalentes a 618.541 comidas básicas.

Por su parte, Gadis mantiene su apoyo ininterrumpido desde hace once años a esta campaña solidaria. En las tres últimas ediciones, la cadena reunió más de 612.000 kilos de productos y cerca de 350.000 euros gracias a la generosidad de sus clientes.

Desde la compañía subrayan que esta causa está integrada en su programa de Responsabilidad Social Corporativa, que promueve valores como la solidaridad, cercanía y compromiso con la comunidad local.

Los productos recogidos serán gestionados por los 12 Bancos de Alimentos con los que colabora Gadis, que los distribuirán entre asociaciones e instituciones benéficas.