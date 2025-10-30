¿Qué supermercados y centros comerciales abren en A Coruña este festivo 1 de noviembre? La lista completa

Un grupo de personas, comprando en un supermercado de Galicia. EP

Este próximo sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. En Galicia, al igual que en el resto de España, es una jornada para recordar los seres queridos fallecidos, visitar los cementerios y honrar a las almas.

El 1 de noviembre es festivo, por lo que muchos establecimientos permanecerán cerrados para que sus trabajadores puedan descansar. Al caer en sábado, el siguiente día de apertura será el lunes 3 de noviembre, lo que deja el fin de semana con pocas opciones disponibles para comprar.

¿Qué supermercados abren en A Coruña el Día de Todos los Santos?

Los establecimientos comerciales de A Coruña pueden abrir 10 domingos y festivos a lo largo de 2025, tal y como recoge la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Este 1 de noviembre no figura entre los diez días habilitados para abrir, por lo que muchos establecimientos cerrarán sus puertas, incluidos Mercadona, Gadis, Lidl y Froiz. No obstante, algunas tiendas y formatos express permanecerán abiertos al público durante esta jornada.

Carrefour

Algunas tiendas Carrefour de la ciudad abrirán sus puertas el Día de Todos los Santos. Estos son los horarios de los establecimientos en cuestión:

Carrefour Express Rubine (Avenida Rubine, 4): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Juana de Vega (calle Juana de Vega, 10-12): de 08:00 a 02:00 horas

de 08:00 a 02:00 horas Carrefour Express Ronda de Outeiro (Ronda de Outeiro, 112): de 09:00 a 00:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

de 09:00 a 00:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (Avenida Alcalde Pérez Arda, 47): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Ronda de Monte Alto (Ronda de Monte Alto, 15): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

Eroski Rapid

El Eroski Rapid de Juan Flórez será otro punto de compra disponible este sábado festivo. Abrirá sus puertas en horario ininterrumpido de 08:00 a 22:00 horas.

Claudio Express

Las tiendas Claudio Express de A Coruña abrirán sus puertas con su horario habitual, pero se recomienda confirmar en cada establecimiento, ya que podría cambiar. A continuación, te detallamos el horario de apertura:

Claudio Express Riazor (calle Almirante Romay, 5) : de 10:00 a 22:00 horas

: de 10:00 a 22:00 horas Supermercado Claudio Express (avenida Salvador de Madariaga, 19) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Supermercado Claudio Express (avenida Pasaxe, 32) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Claudio Express Novo Mesoiro (avenida Novo Mesoiro, 16): de 10:00 a 22:00 horas

Coviran

El horario de Coviran depende de cada establecimiento. Por eso, se aconseja consultar la información de cada tienda para evitar encontrarnos con el cartel de 'Cerrado'.

Supeco

Supeco (rúa Manuel Murgía, s/n) será otro punto de compra el 1 de noviembre. Según la información disponible, el establecimiento abrirá en su horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas.

Spar Express

Del mismo modo, las tiendas Spar Express no han anunciado grandes cambios de horario durante el Día de Todos los Santos:

Spar Express (calle San Vicente, 69) : de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas

: de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas Spar Express (avenida del Ejército, 2) : de 08:00 a 00:00 horas

: de 08:00 a 00:00 horas Spar Express (Rúa Ponte, 33) : de 10:00 a 23:00 horas

: de 10:00 a 23:00 horas Spar Express (Rúa Tapia, 8): de 09:00 a 23:00 horas

Centros comerciales y grandes superficies de A Coruña

Los centros comerciales y grandes superficies de A Coruña cerrarán sus puertas este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, si bien los establecimientos de ocio y restauración de centros comerciales como Marineda City permanecerán abiertos al público. No obstante, se recomienda confirmar el horario de apertura en su página web.