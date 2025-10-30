Cinco emprendedores muestran su trabajo en Coruña The Style Outlets, que celebra su Superjueves

El proyecto Impulsa. Fomentando o emprendemento de Coruña The Style Outlets celebra su tercera edición con Belitroque, Luzymoon Jewelry, Livengi, Bonicos Montesory y Dalenda Jewels como protagonistas. Estas cinco iniciativas dispondrán los días30 y 31 de octubre de un espacio en el centro comercial para mostrar sus creaciones al público, coincidiendo además con el Superjueves del décimo mes del año, jornada multitudinaria cada vez que se celebra en el outlet de Galicia.

Estos cinco negocios cuentan con el apoyo de la Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego de la Xunta de Galicia, y de esta manera pueden probar su producto en el mercado y realizar ventas directas en Coruña The Style Outlets.

A la inauguración de la tercera edición acudieron la Directora Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta de Galicia, Marta Mariño; la directora de Desarrollo Rural de la Fundación Juana de Vega, Beatriz Suárez; la gerente de Coruña The Style Outlets, Leticia Gorozarri; la especialista de Marketing y Relaciones Públicas de Coruña The Style Outlets, María Ferrer; y el edil de Comercio del Concello de Culleredo, Mario Iglesias.

"El objetivo de la Xunta de Galicia con este proyecto Impulsa es hacer realidad el apoyo a los pequeños emprendedores y darles visibilidad, que puedan poner a prueba sus capacidades y sus competencias posicionando su producto en un mercado real. Vemos que este proyecto año tras año permite empoderar a estos pequeños negocios y sobre todo al emprendimiento en el territorio. Es posible desarrollar tu proyecto allí donde estés sin tener que salir de tu hogar", señaló Marta Mariño,

La directora de Desarrollo Rural de la Fundación Juana de Vega destacó por su parte que para la entidad esta es una actividad "muy interesante y que nos gusta apoyar, porque creemos que el emprendimiento es la base para fijar población en el rural". La fundación colabora con la Xunta mediante el asesoramiento emprendedores, ayudándoles a que sus modelos de negocio sean viables. "Esta feria permite darles ese empujoncito y que los clientes conozcan diferentes propuestas", añadió Suárez.

"Coruña The Style Outlets no solo aporta dinamismo con iniciativas como esta, sino que con su actividad diaria suma al conjunto del comercio de Culleredo. Nuestro municipio cuenta con un tejido comercial cada vez más fuerte y diverso y desde el área seguiremos trabajando por dar una visión complementaria en la que ambos formatos, tanto el pequeño como el mediano y gran comercio, se den la mano y se refuercen mutuamente", indicó por su parte Mario Iglesias.

La gerente de Coruña The Style Outlets despidió este acto inaugural agradeciendo la presencia de representantes de las instituciones que inauguran Impulsa 2025: "Hoy celebramos el inicio de esta feria de emprendimiento Impulsa 2025, una cita muy especial para nosotros porque convierte el centro comercial en un espacio de oportunidades para las nuevas ideas. Porque creemos que los pequeños proyectos de hoy son el éxito de mañana".

Leticia Gorozarri quiso felicitar a todas las emprendedoras y emprendedoras: "Os deseamos mucho éxito. Sabemos que detrás de cada proyecto hay mucho esfuerzo, ilusión y valentía. Aprovechad estos días para testar vuestros productos en un entorno comercial real, para escuchar a los clientes y para disfrutar de esta oportunidad".

Coincidiendo con el estreno de la tercera edición del proyecto Impulsa, Coruña The Style Outlets acoge durante el jueves 30 y el viernes 31 de octubre el Súperjueves ampliado con dos días de descuentos increíbles en las marcas favoritas de sus clientes. El sábado día 1 de noviembre el centro permanecerá cerrado por ser festivo.

Premios Impulsa

Esta iniciativa incluye el premio Impulsa para el mejor proyecto, que elegirán los propios clientes del centro a través de sus votos. Será mediante una plataforma virtual a la que dará acceso un código QR que podrá escanearse en elementos físicos allí donde están instalados estos emprendedores y emprendedoras.

Como premio, se habilitará un espacio gratuito para la venta de productos durante tres días dentro de las instalaciones de Coruña The Style Outlets. La relación de emprendedores participantes es: