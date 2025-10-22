Las nuevas tiendas de la ampliación de Marineda City en A Coruña: cuenta atrás

Quedan 48 horas para el estreno de la ampliación de Marineda City en A Coruña. Una cuenta atrás que contará, mañana jueves, con la inauguración oficial de este espacio que tiene su corazón en una gran plaza central alrededor de la que se vertebra el área.

La nueva zona del centro comercial propiedad de MERLIN Properties está ubicada en el espacio que dejó El Corte Inglés y tiene un atrio espectacular, nuevas zonas verdes y de descanso y multitud de establecimientos nuevos para hacer compras y disfrutar de sus terrazas. Más de una veintena de marcas han confirmado su presencia en este espacio, uniéndose a la oferta comercial, de restauración y de ocio de Marineda City.

En el centro comercial han integrado totalmente el espacio que ocupaba el Corte Inglés. La planta baja se completa, ofreciendo una nueva plaza similar a la que hay frente a los cines, y el primer y segundo piso completan sus pasillos comerciales. La nueva gran plaza central quiere ser el corazón del complejo comercial, ofrecerá más amplitud y luz natural y está llamada a convertirse en un lugar de encuentro para los ciudadanos. El espacio también acogerá eventos y actividades culturales y de ocio.

¿Cuándo se podrá conocer cómo es la ampliación?

Marineda City realizará una inauguración oficial mañana jueves por la tarde. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo; el CEO de MERLIN Properties, Ismael Clemente, y la gerente de Marineda City, Purificación Berdejo, estarán presentes en el acto.

La ampliación del centro comercial estará abierta al público ya desde el viernes. Así, los clientes podrán conocer de primera mano y en el horario habitual de Marineda City las marcas que se han instalado en este espacio, en el que no faltarán nuevas propuestas de alimentación, ocio, hogar o moda, entre otros muchos.

¿Qué locales forman parte de la ampliación?

Marineda City prevé generar 800 nuevos empleos directos e indirectos con la apertura de este nuevo espacio. Uno de los principales focos de atracción del centro comercial es su gran oferta de marcas de moda, que crece con esta nueva zona en la que se ubicarán Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Fútbol Emotion, Sprinter y JD Sports, además de Half Price, el outlet de marcas de ropa y calzado premium.

El hogar tiene un espacio especial reservado gracias a la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos, MGI; la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh'Gar; y la tienda especializada en mascotas Guaw. Además, se instalarán en este espacio la firma de cosmética y perfumería Druni y Multiópticas.

Tampoco faltarán en este espacio el distribuidor oficial de productos Apple K-tuin: el establecimiento de productos electrónicos CeX; y el nuevo local de La Casa de las Carcasas.

Mercadona, Primaprix y Veritas forman parte de los nuevos establecimientos de alimentación que será posible encontrar en Marineda City, en el que también habrá espacio para el ocio y la restauración de la mano de Starbucks, Vicio, Bombon Boss y VIPS. Además, Estrella Park Aventura, cuya apertura está prevista para 2026, se convertirá en el centro de ocio familiar más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial.

Estas son las nuevas tiendas de la ampliación:

CeX

Druni

Fútbol Emotion

Guaw

Half Price

JD Sports

Joma

JYSK

K-Tuin

Kiabi

La Casa de las Carcanas

Mango

Mercadona

MGI

Multiópticas

Oh'Gar

Pepco

Primaprix

Punto Roma

Scalpers

Sprinter

Teen

Veritas

Hostelería y ocio:

Bombon Boss

Starbucks

Vicio

VIPS

Estrella Park Aventura (2026)

La nueva gran plaza central de Marineda City en A Coruña. @leolopezfoto

Una apertura de premio

La apertura de la ampliación de Marineda City tiene premio. Y es que el centro comercial ha preparado una gran acción promocional entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre con 30.000 euros en premios entre sus clientes: podrán ganarlos a través de diferentes sorteos, tarjetas regalo, smartphones y hasta un año de compras gratis en Marineda, entre otras sorpresas.