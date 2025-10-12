La pequeña tienda de muebles de Oleiros (A Coruña) donde la madera cobra vida: "Yo reciclo, no restauro"

La tienda de Begoña en Oleiros (A Coruña) es un viaje a Formentera. Un rincón donde cada pieza cuenta una historia y en el que el gusto y la decoración van de la mano y no se separan.

"Adoro la madera como mi padre. Quiero que la gente entienda el mimo que le pongo", confiesa Begoña López García, creadora de Casa Beca, el proyecto que abrió sus puertas en julio de 2024 en Perillo, en el número 166 de la calle Rosalía de Castro, subiendo desde la rotonda de Sol y Mar.

Pero para entender lo que Begoña hace, hay que empezar por el principio. Esta mujer todoterreno es capaz de verle el encanto a las cosas que el resto de gente no puede ver. "No soy capaz de tirar nada. Ni la comida, sino quieres esto, que vaya para las gallinas, pero nada de tirar", ríe.

"Yo no restauro, yo reciclo"

Y con la madera igual: "Yo no restauro, yo reciclo". Ella siempre pa' arriba y pa' abajo. Todo aquello que se encuentra se lo sube para la furgoneta. Y todo eso con estilo y sin perder la elegancia.

"Mi casa parece un punto limpio", dice con una sonrisa que contagia a todo aquel que la conoce. La restauración es su manera de encontrar paz. Lleva lijas en el bolso y en los bolsillos, "porque nunca sabes cuando las vas a necesitar".

Cada objeto que entra en su taller encuentra una nueva oportunidad. "Si se vende algo, no hay otra igual", asegura, rodeada de sillas antiguas, espejos enormes y mesas recuperadas de los rincones más recónditos que te puedas imaginar.

Lo que comenzó como un pasatiempo restaurando muebles acabó convirtiéndose en una pasión con nombre propio: Casa Beca. Casi todo lo que puedes encontrar en esta tienda es hecho a mano. Y lo que no tiene un toque natural: "Tengo unos cuencos que teñí con una cáscara de nuez".

Autodidacta, Begoña heredó el amor por la madera de su padre, ebanista, con quien pasaba horas observando cómo daba forma a cada pieza. "Mi padre me enseñó lo noble y agradecido que es este material. A veces basta un poco de tiempo y cariño para que algo recupere su brillo original", explica.

Su objetivo es acercar al público su manera de entender el interiorismo: muebles y objetos con historia, piezas únicas que no se fabrican en serie: "Casa Beca nace del amor por lo auténtico: la madera con historia, los detalles que respiran tiempo. Cada objeto tiene su alma", cuenta.

El estilo que encaja en cualquier hogar

Y no hace falta tener una mansión para adaptar estos muebles a un piso de ciudad de 40 metros cuadrados. Aunque el estilo rústico francés y mediterráneo de Casa Beca parece hecho para casas con jardín, Begoña quiere dejar algo claro: "Trabajamos muebles grandes y pequeños, cuberterías, linos, decoración… todo se puede adaptar a cualquier tipo de casa o espacio".

Aún así, escogió Oleiros para dar lugar a su proyecto soñado: "Aquí hay una pasión especial por cuidar tanto el interior como el exterior de las casas. Cada vez más gente joven se instala en los alrededores de A Coruña, buscando un equilibrio entre la playa, el campo y la vida urbana".

Las 'ventas especiales': una casa abierta al público

Cada tres meses, Casa Beca organiza lo que Begoña llama "ventas especiales": jornadas en las que abre las puertas de una casa completamente amueblada y decorada con piezas de su colección. "Es una manera preciosa de mostrar cómo puede convivir cada mueble en un espacio real. La gente se inspira, pregunta, apunta ideas… y se lleva lo que ve", explica.

La primera edición fue en su propia casa, y la respuesta fue tan positiva que promete repetir:

"La acogida fue abrumadora. Solo tengo palabras de agradecimiento. Fue de los mejores momentos desde que empezó este proyecto"

La próxima venta especial será en diciembre, aunque los detalles aún están por anunciar. "Nos escriben cada semana preguntando por la fecha. La comunicaremos a través de nuestra cuenta de Instagram", adelanta.