Termina el Bono Peixe de la Xunta: 146.000 consumidores lo han usado en 10 semanas

La primera promoción del Bono Peixe ha terminado. El programa, que buscaba promover el consumo de productos pesqueros frescos, agotó los 2,5 millones de euros que destinó la Xunta a la iniciativa, que contó con 750 establecimientos adheridos y 146.000 consumidores beneficiarios. El Bono Peixe ha generado, según cifras del Gobierno gallego, un impacto en ventas de casi 11 millones de euros.

Así lo ha anunciado este viernes la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que ha destacado la buena acogida de esta iniciativa que también ha dado mayor visibilidad a la necesidad de garantizar la presencia de estos alimentos en la cesta de la compra.

Marta Villaverde ha señalado a este respecto que la acción ha servido para confirmar de nuevo el impacto del factor precio en los hábitos de consumo de los productos pesqueros, por lo que ha vuelto a reclamar al Estado la rebaja del IVA al pescado, marisco y conservas.

A Coruña, la provincia con más descargas

Las más de diez semanas de vigencia del Bono Peixe dejó un comportamiento muy diferente en las provincias gallegas. Así, A Coruña lidera por número de descargas, con más de 100.000, seguida de Pontevedra (casi 90.000), Lugo (22.000) y Ourense (21.000).

La provincia de Pontevedra lideró en número de establecimientos (304), seguida de A Coruña (290) y de Lugo y Ourense, empatadas con 78 establecimientos. Participaron un total de 233 operadores, de los que la gran mayoría son establecimientos minoristas (188), 26 hipermercados, 18 ambulantes y un gran almacén.