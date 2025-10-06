Coruña The Style Outlets desata su Jungle Night más salvaje el 9 de octubre: horario, descuentos...

Coruña The Style Outlets celebrará el próximo jueves 9 de octubre su Jungle Night más salvaje. La noche más bestial del shopping vuelve con una nueva edición en la que los visitantes podrán disfrutar de un 50% de descuento adicional sobre el precio outlet.

La Jungle Night se amplía este año a siete horas de descuentos salvajes. El evento comienza a las 15:00 horas y se prolongará en el horario habitual del centro comercial, hasta las 22:00 horas, con descuentos del 50% sobre precio de outlet en marcas como Adidas, Mango, Desigual, Guess, Home&Cook y muchas más.

Con el lema '7 horas para cazar los descuentos más salvajes', los visitantes podrán disfrutar de un 50% de descuento adicional sobre el precio outlet. Habrá actividades únicas con ambientaciones salvajes, con mocktails (cócteles salvajes sin alcohol), DJ y pintacaras para los más peques de casa.

Coruña The Style Outlet sorteará, además, dos tarjetas regalo de 250 euros cada una entre las personas que presenten tiques de compra por un importe de 65 euros o superior. Solo se permitirá una participación por cliente.

Jungle Night en Coruña The Style Outlet. Cedida

Las personas que decidan pasar una tarde única también podrán aprovechar las promociones especiales en Burger King, Estrella Park y Llaollao. Además, se instalará una foodtruck de Sicilia in Bocca para que el público pueda disfrutar de auténticas pizzas italianas.

Coruña The Style Outlets anima a sus clientes a disfrutar de la Jungle Night, pensada para compartir en familia o con amigos. Además de la oportunidad de adquirir prendas de las mejores marcas con descuentos muy atractivos, los visitantes podrán disfrutar de varias actividades pensadas para convertir la visita en un plan especial, diferente y lleno de momentos para recordar.