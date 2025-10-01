Ya es oficial: estos son los domingos y festivos de 2026 en los que abrirán las tiendas en Galicia

Aunque a muchos les pueda parecer lejano, 2025 entra ya en la recta final del año. Varias ciudades gallegas han comenzado los preparativos de cara a la Navidad, y es que, casi sin darnos cuenta, estaremos celebrando la llegada de un nuevo año.

Octubre arranca con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la orden que establece la relación de domingos y festivos en los que los comercios y grandes superficies de la región podrán abrir sus puertas en 2026.

Lista completa de domingos y festivos hábiles en 2026

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles, 1 de octubre, la orden por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2026.

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el DOG, los comercios gallegos podrán abrir durante 10 domingos y festivos en 2026. La gran parte de los días se agrupan en enero y diciembre, aunque el Ejecutivo regional también designa otras fechas específicas como días hábiles.

En concreto, los domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026 son:

Domingo, 4 de enero

Domingo, 11 de enero (Primer domingo de Rebajas)

Jueves, 2 de abril (Jueves Santo)

Viernes, 26 de julio (Jornada posterior al Día de Galicia)

Sábado, 15 de agosto (Día de la Asunción de la Virgen María)

Domingo, 29 de noviembre

Domingo, 6 de diciembre ( Día de la Constitución Española)

Domingo, 13 de diciembre

Domingo, 20 de diciembre

Domingo, 27 de diciembre

La orden está firmada por el conselleiro de Empleo, José González, y se dictó después de consultar a los agentes socioeconómicos determinados por ley, teniendo en cuenta el interés general del comercio y de los consumidores.

Los mencionados días tendrán la condición de hábiles durante el año 2026.