Adiós a la histórica Joyería Amor de A Coruña: "Ahora sobre todo se limpia y arregla"

La actual responsable de Joyería Amor, Beatriz Estrabiz, en uno de los mostradores. Quincemil

A partir de este sábado, para adquirir una joya, un trofeo o realizar un grabado los coruñeses ya no podrán acudir a Joyería Amor.

Este emblemático establecimiento, que nació en 1885 como casa de cambio de moneda muy enfocada a la emigración por su cercanía con el puerto, y que con su desarrollo llegó a tener hasta seis tiendas, ostentaba hasta la fecha el honor de ser el cuarto establecimiento más antiguo de la ciudad.

Hoy viernes será la última vez que abran al público. Lo hará con un horario adaptado a las necesidades, no tan rígido, y tras estar liquidando desde julio.

"Cerramos al público ya este viernes. Seguiremos atendiendo los pedidos y encargos durante la semana que viene", explica su actual propietaria, Beatriz Estrabiz. Ella tomó el relevo del último Amor, Antonio Amor, que dio el paso tras el fallecimiento de su padre.

Beatriz da ahora el paso porque "me ha surgido otro proyecto en el gremio de la joyería". No es para menos con su experiencia, más de 30 años en el oficio.

No solo las circunstancias personales han influido en la decisión. "El aumento del coste de oro, todo sube", explica en conversación con Quincemil.

La fachada de Joyería Amor antes de abrir en sus últimas horas de atención al público. Quincemil.

A partir de octubre, el número 5 de la calle San Nicolás tendrá la posibilidad de acoger otro negocio, o de darle continuidad al de las joyas, pero no bajo la denominación de Amor. Ese día entregarán las llaves y se iniciará un nuevo camino vital.

Últimas horas para las dudas

Las últimas horas ha sido de una carga emocional elevada para Beatriz, y de muchas dudas de los clientes y las clientas.

Una de ellas se acerca con curiosidad al mostrador tras ver una gargantilla en el escaparate, y pregunta todo lo relacionado con su composición.

Se lo va a pensar, dice, pero solo le queda un paso con la almohada para hacerlo. Si espera un día más, esa pieza ya no podrá ser adquirida porque Joyería Amor ya habrá pasado, junto con sus vivencias y recuerdos, a otro estado diferente.

Un gremio complicado

Estrabiz explica que el sector de la joyería ha cambiado. "Ahora sobre todo se limpia y arregla", explica sin perder de vista que los aumentos del coste del oro complica la existencia de muchos negocios que se afanan en "sobrevivir".

Además, el cambio generacional influye. Los gustos son diferentes, las tradiciones no siempre se conservan y esa manida costumbre de dejar legado a nietos ya no se estila tanto como hace años. Un avance que no tiene fin.