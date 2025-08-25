Fecha confirmada: Mercadona anuncia cambios en su horario en Galicia a partir de este día

Tras los meses de verano, Mercadona ajustará de nuevo sus horarios en toda España con motivo de la vuelta a la rutina. La cadena de supermercados decidió reforzar sus servicios en algunas zonas del país, especialmente en áreas costeras y con alta afluencia turística, como Galicia.

A partir del 1 de septiembre, esta ampliación de horarios llegará a su fin, dejando atrás los cierres más tardíos y las aperturas en domingos o festivos. Cabe destacar que, para hacer frente al aumento de clientes durante la temporada estival, la cadena valenciana incorporó a miles de empleados.

Cambios en los horarios de Mercadona en Galicia

A partir del 1 de septiembre, los supermercados de Mercadona de Galicia y de otros lugares de España que vivieron esta ampliación de horarios, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Canarias y Murcia, recuperarán su horario habitual tras el refuerzo especial aplicado durante los meses de verano.

La cadena valenciana pondrá fin, así, a las ampliaciones horarias y aperturas excepcionales de domingos y festivos, medidas que se implantaron para hacer frente al aumento de la demanda en zonas turísticas.

Durante la temporada estival, Galicia fue una de las comunidades donde Mercadona reforzó su servicio, tanto en personal como en horarios, especialmente en municipios costeros con alta afluencia de visitantes. En total, fueron más de 300 supermercados en todo el país que permanecieron abiertos hasta las 22:00 horas de lunes a sábado.

Además, de forma extraordinaria, algunos establecimientos abrieron los domingos de 09:00 a 15:00 horas.

Este refuerzo temporal vino acompañado de la incorporación de miles de empleados para garantizar la atención al cliente sin comprometer el descanso del personal. Sin embargo, como cada año, con el final del verano también llega el fin de estas medidas excepcionales.

Desde el próximo lunes 1 de septiembre, los más de 1.600 supermercados de Mercadona en España, incluyendo los situados en Galicia, volverán a su horario habitual: de lunes a sábado hasta las 21:30 horas, sin servicio los domingos ni festivos. Solo se contemplarán excepciones muy puntuales.

Con esta decisión, la empresa continúa su política de conciliación laboral, una seña de identidad de la compañía.