A Coruña reúne a más de 400 expertos internacionales en valorización de residuos y biomasa

A Coruña será esta semana el punto de encuentro de la comunidad científica internacional especializada en la valorización de residuos y biomasa con la celebración de la XI International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation (WasteEng2026).

El congreso, que fue inaugurado esta mañana en la Universidade da Coruña, se prolongará hasta el próximo viernes, 10 de julio. La sede del encuentro es la Facultad de Derecho, que acoge a más de cuatrocientos investigadores e investigadoras, profesionales de la industria y estudiantes para compartir los últimos avances en un ámbito clave para la transición hacia un mundo más sostenible.

En el acto inaugural participaron Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, decano de la Facultad de Derecho; María Amalia Jácome Pumar, adjunta de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de A Coruña; y Juan Ignacio Borrego Vázquez, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña, en representación de la alcaldesa. A continuación, la presidencia del congreso presentó la conferencia inaugural.

La edición de 2026 está organizada por los investigadores del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña, María del Carmen Veiga y Christian Kennes, referentes internacionales en el campo de la biotecnología ambiental y la valorización de residuos.

A lo largo de las cuatro jornadas, WasteEng2026 abordará los principales retos relacionados con la transición energética y ambiental, poniendo el foco en las investigaciones e innovaciones más recientes en este ámbito. En particular, el encuentro se centrará en la conversión de biomasa y residuos en energía y materiales de alto valor añadido, así como en la presentación de nuevas soluciones y avances científicos relacionados con su valorización. El programa incluye conferencias plenarias, sesiones científicas, talleres, comunicaciones orales y presentaciones de pósteres que permitirán dar a conocer los avances más recientes en este ámbito de la investigación.

El congreso contará con la participación de destacados especialistas procedentes de universidades y centros de investigación de prestigio internacional, como la Mahatma Gandhi University de la India, la Cornell University de Estados Unidos, la McGill University o la Polytechnique Montréal de Canadá, entre otras instituciones.

Además de su valor científico, WasteEng2026 constituye una oportunidad para fortalecer la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones innovadoras para afrontar los desafíos ambientales y energéticos actuales.

La celebración de este encuentro internacional refuerza también el posicionamiento del CICA y de la Universidad de A Coruña como referentes en la investigación en biotecnología ambiental, al tiempo que sitúa a la ciudad en el mapa de los grandes congresos científicos internacionales.

WasteEng se celebra cada dos años y está considerado uno de los congresos de referencia mundial en el ámbito de la ingeniería aplicada a la valorización de residuos y biomasa. Tras recorrer diferentes sedes internacionales a lo largo de sus diez ediciones anteriores, la conferencia llega este año a la Universidad de A Coruña, consolidando la proyección internacional de la investigación del CICA.