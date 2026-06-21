Úrsula, artesana gallega que se reinventó tras un despido: "Trabajar con las manos baja el cortisol"

Técnica agrícola de formación, Úrsula Paz Vázquez trabajó durante 23 años en el sector del retail. Un ámbito que acabó consumiendo su energía, haciendo que su cuerpo colapsase. Y entonces dio un giro a su vida para volver a su origen: abrió Kai.Zen Estudio, un espacio de pausa en el que dejarse guiar y crear espectaculares kokedamas, bosques eternos o jabones con las manos.

Natural de Cambre, Paz Vázquez llevaba tres años trabajando en una multinacional cuando su cuerpo le pidió un cambio. "El ambiente no era saludable. Había muchísimo estrés, muchísima exigencia y muchísima crítica poco productiva, no constructiva. Era un ambiente bastante perjudicial para la salud emocional de los trabajadores", explica la ahora artesana.

La creadora de Kai.Zen, que alcanzó altos niveles de cortisol, acabó poniéndose enferma: como consecuencia, le ha quedado una bronquitis crónica y asma. El cuerpo le decía así que debía parar, y tras dos meses de baja, la empresa prescindió de sus servicios alegando bajo rendimiento. Un duro golpe que le hizo replantearse el tipo de vida que llevaba y hacia dónde quería ir.

"Vi que le había entregado todo mi tiempo, toda mi vida, perdiéndome cosas importantes por estar al pie del cañón. Fue una bofetada importante a nivel emocional. A base de terapia y trabajo personal me fui recuperando y volviendo a ser la persona que era, a la que había renunciado por mantener el ritmo de trabajo", relata esta emprendedora.

Entre volver al mercado a producir de nuevo "en modo automático" o cambiar el rumbo de sus pasos, Úrsula Paz escogió la segunda opción. Retomaba así, después de más de dos décadas, el contacto con el mundo de las plantas: "Los bosques eternos y los kokedamas fueron una parte importante de mi proceso de terapia, me ayudaban a calmar el ruido de mi mente, el estar sobrepensando".

Úrsula Paz Vázquez en Kei.Zen. Rebeca García

Su propio proceso la acercó de nuevo al trabajo de atención plena, el mindfulness, y comenzó a compartir con otros lo que tan bien le había funcionado a ella. Los talleres nómadas con los que inició su aventura con Kai.Zen dieron paso al taller, que abrió en diciembre de 2025 en O Temple, en Cambre. Un refugio para ella y para todas aquellas personas que lo necesiten que, además, está en casa.

"Llevaba tiempo buscando locales por A Coruña y otros sitios, porque como autónoma es complicado costearte un alquiler, hasta que un día paseando vi uno en una calle en la que vivía cuando era adolescente. Sentí que era el sitio y el momento, me dio sensación de hogar", explica la artesana.

Úrsula Paz Vázquez cerraba de esta forma el trato con una pareja de personas mayores "maravillosa" y pasaba a ocupar el local en el que se ubica Kai.Zen, con mucha luz natural, cálido y cómodo, perfecto para que aquellos que disfruten de las actividades quieran quedarse incluso cuando han terminado: "Está lleno de detalles que son una representación de mí, hay muchos elementos que están conectados con mi vida".

Talleres para reconectar

Úrsula Paz aprovechó el conocimiento técnico que tenía para crear los talleres en los que invita a los participantes a experimentar calma, a compartir un momento para el recuerdo con sus seres queridos si van acompañados o a afrontar algo nuevo cuando van solos. ¿Y qué tipo de obradoiros ofrece? Botánicos, de autocuidado y creativos.

Los talleres botánicos permiten elaborar uno de los elementos que más éxito tienen en Kai.Zen: los bosques eternos. Estos pequeños ecosistemas autosostenibles se plantan en un recipiente de cristal siguiendo una determinada técnica que permite que se mantengan solos, sin necesidad de riego. Los kokedamas, también conocidos como los bonsais del pobre, son macetas con elementos vegetales que siguen una técnica japonesa según la cual la belleza está en la imperfección.

Todo preparado para un taller en Kei.Zen.

Las coronas decorativas, por otro lado, son elementos relacionados con la estación del año o alguna tradición gallega: en mayo se recuperan los "maios" a través de la corona de retama, mientras que en Navidad, por el solsticio de invierno, realizan una corona de laurel como homenaje a los celtas, que lo ponían en las puertas como símbolo de protección en los días de menos luz y más oscuridad.

Entre las opciones de talleres de autocuidado, están los de jabones, en el que las participantes aprenden a hacerlos de la misma manera en la que los elaboraban las abuelas: con sosa cáustica, aceite, arcillas o flores secas. Además, es posible probar una técnica más contemporánea, a base de glicerina, para la que es necesario aplicar calor para que se funda la base y trabajar sobre ella. Paz Vázquez también tiene obradoiros de crema hidratante, labial y corazones solubles para el baño.

La impresión botánica forma parte de los talleres creativos, en los que los participantes descubren cómo las plantas ayudan a pigmentar y a realizar distintos diseños sobre papel o tela. Kai.Zen, además, ofrece la oportunidad de hacer velas con cera de abeja procedente de la Ribeira Sacra, ya que Paz Vázquez siempre apuesta por materiales gallegos y lo más cercanos posible para realizar sus obradoiros, mientras que el de inciensos en cono y el de sahumerios siempre sorprenden.

Úrsula Paz organiza cada mes varios talleres en los que es posible inscribirse a través de Instagram (donde también tiene bono regalo), pero también los ofrece de forma privada tanto en colegios, donde hace actividades para que los más pequeños desconecten de las pantallas y experimenten con las manos y la naturaleza, como en su taller, al que acuden desde parejas hasta grupos de amigas que hacen una despedida de soltera o familias que quieren compartir tiempo.

Un bosque eterno y el taller de Kai.Zen. Cedidas

"A la gente lo que más les gusta, con diferencia, es el de bosques eternos, porque les parece increíble que algo pueda vivir sin que nosotros lo mantengamos. El de kokedamas y el de incienso gustan mucho, y el de jabones también, porque es volver a esas raíces; todos vimos a nuestras abuelas hacer jabón. Y ahora, con todos los componentes químicos que lleva la cosmética, la gente está muy atenta a usar productos naturales", señala la artesana.

Unas actividades que gustan tanto a los que saben a lo que van como los que no. "Hay gente que no viene buscando la actividad y la disfruta, te diría que incluso que más que los que vienen predispuestos. Se meten mucho más, porque cuando vas con expectativas tienes ya una idea preconcebida, pero si no sabes cómo va a ser lo disfrutas desde el minuto uno porque todo es sorpresa", añade Paz Vázquez.

La importancia de conectar con uno mismo

Talleres como los que ofrece Kei.Zen tienen un gran éxito: en un mundo en el que todo va acelerado, una pausa que nos permita estar presentes es esencial. "En la rutina es muy difícil conseguirlo porque te dejas llevar, pero la gente busca ese momento que va a ser su lugar seguro, se entrega y busca esa calma. Hay quien lo encuentra paseando, en el gimnasio, leyendo...", indica la responsable de este espacio.

"Trabajar con las manos, ya sea pintando o con talleres botánicos, hace que los niveles de cortisol bajen muchísimo; y si son actividades relacionadas con la naturaleza, todavía más. Está demostrado que si tu cerebro está expuesto solo cinco minutos a la naturaleza, los niveles de cortisol bajan hasta un 30%. Y si no solo lo ves, sino que metes las manos en la tierra, hueles las plantas... todos los sentidos perciben información. Cada vez necesitamos más eso", reivindica Paz Vázquez.

"Trabajar con las manos, ya sea pintando o con talleres botánicos, hace que los niveles de cortisol bajen muchísimo; y si son actividades relacionadas con la naturaleza, todavía más. Está demostrado que si tu cerebro está expuesto solo cinco minutos a la naturaleza, los niveles de cortisol bajan hasta un 30%. Y si no solo lo ves, sino que metes las manos en la tierra, hueles las plantas... todos los sentidos perciben información. Cada vez necesitamos más eso" Úrsula Paz Vázquez, fundadora de Kai.Zen

La artesana señala que pese a la percepción que hay de que estamos conectados continuamente gracias a las redes sociales, esta conexión es individual: "Hemos perdido el mirarnos, el hablar, el escuchar... La escucha activa está muy perdida. En los talleres noto que la gente llega acelerada, no entra en los procesos de calma, y cuando se va está tranquila y contenta. Además, los cerramos con una pequeñísima meditación guiada para que acaben de soltar lo que necesiten".

Una forma de relajarse y reconectar con uno mismo que permite a muchos reencontrarse con la persona que son en un mundo acelerado que no deja espacio para mirarse bien adentro. Algo que hizo Úrsula Paz Vázquez tras un despido que convirtió en oportunidad, creando Kai.Zen.

Un término con el que bautizó su proyecto porque tiene "mucha poesía alrededor de la traducción": "Kai.Zen son dos vocablos que significan pequeños cambios constantes y continuos hacia la mejora. Se basa en que celebremos cada logro, da igual que sea pequeño si nos lleva hacia algo mejor. Cada uno conoce sus objetivos y el camino que tiene que recorrer hacia la mejora que necesita".