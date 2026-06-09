El IV Foro Azul Mar de Mares convierte a A Coruña en el gran laboratorio del futuro oceánico

El evento reunirá el 11 de junio en el Espacio Avenida ABANCA a profesionales, instituciones, empresas, investigadores y representantes del sector marítimo para analizar los retos y oportunidades de la nueva economía del mar

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A Coruña volverá a mirar al océano como algo más que paisaje. El próximo 11 de junio, el IV Foro Azul Mar de Mares reunirá en el Espacio Avenida ABANCA a profesionales, instituciones, empresas, investigadores y representantes del sector marítimo para analizar los retos y oportunidades de la nueva economía del mar.

El encuentro, presentado por la comunicadora Mónica Martínez, forma parte de la programación del Festival Mar de Mares 2026 y se consolida como un espacio de diálogo atlántico en torno a la innovación, la sostenibilidad y el futuro del sector azul.

A Coruña como hub tecnológico del Atlántico

El Foro Azul abrirá la conversación con una mirada puesta en uno de los grandes desafíos del presente: la aplicación de la inteligencia artificial y los datos al sector marítimo. Bajo el título "El Mar Inteligente: La IA aplicada a soluciones marítimas", la primera mesa analizará cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta al servicio de la sostenibilidad marina, la eficiencia de la flota y la transformación de la industria naval.

En esta sesión participarán Óscar Fontela, de la Universidade da Coruña; Rafael Morgade, responsable de Transformación Digital de Navantia; y Javier Cifrián, socio y fundador Silecmar. La mesa estará moderada por María Arribas, experta en economía azul, que abrirá el debate con una visión general sobre el papel que puede desempeñar la IA en el futuro del océano.

El objetivo es claro: situar a A Coruña como un punto de encuentro entre conocimiento, industria naval, tecnología y talento. Un territorio capaz de conectar la investigación universitaria con empresas tractoras y nuevas soluciones aplicadas al mar.

Acuicultura sostenible: cultivar el futuro del mar

La segunda mesa del Foro Azul estará dedicada a la acuicultura sostenible, uno de los sectores llamados a desempeñar un papel clave en la alimentación del futuro. Bajo el título "Cultivando el futuro del mar", el debate abordará el reto de alimentar al mundo desde la innovación tecnológica, el cultivo controlado y el respeto a la biodiversidad de las rías.

Participarán Antonio Ferreirós, R&D Manager de Sea Eight; Natalia Mallo Seijas, de la Universidade da Coruña; y Santiago Cabaleiro, director del Clúster de Acuicultura de Galicia. La mesa estará moderada por Javier Fraga, director de ABANCA Mar.

La conversación permitirá acercar al público una realidad cada vez más relevante para Galicia: cómo producir mejor, de forma más responsable y con una mirada que combine desarrollo económico, innovación y cuidado de los ecosistemas marinos.

Patrimonio, urbanismo y bienestar litoral

Intervención de Boa Mistura en el Puerto de Santander.

La tercera mesa del Foro Azul ampliará la mirada hacia el territorio y la ciudad. Bajo el título "Patrimonio, urbanismo y bienestar litoral", el debate se centrará en casos de éxito nacionales sobre cómo transformar la fachada marítima en un espacio donde convivan arte, deporte, cultura, salud ciudadana y actividad económica.

Participarán Sofía Toro, regatista olímpica y gerente del Clúster da Industria do deporte e o benestar de Galicia; Andrés Guerra Sierra, jefe del departamento de sostenibilidad y estrategia del Puerto de A Coruña; Francisco Javier Álvarez García de la Autoridad Portuaria de Santander; y Pablo Ferreiro, miembro fundador del colectivo artístico Boa Mistura, que presentará su intervención en el puerto de Santander.

La mesa permitirá abordar uno de los grandes debates urbanos de las ciudades costeras: cómo abrir los puertos a la ciudadanía, cómo recuperar patrimonio portuario y cómo convertir el litoral en un espacio de bienestar, resiliencia climática y oportunidad.

Gastronomía azul y pesca: nuevos horizontes para el producto local

La gastronomía será una de las protagonistas del Festival Mar de Mares.

El producto del mar también será protagonista en una mesa centrada en la gastronomía azul y la pesca. El diálogo reunirá a armadores, recolectores y alta cocina para poner en valor el producto local, la trazabilidad y el potencial de las llamadas "verduras del mar".

Participarán Luis Veira, chef del restaurante Árbore da Veira; Cristina García, fundadora de Algas la Patrona; y Jorge López Pena, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barallobre. La mesa estará moderada por María Arribas, experta en economía azul.

Esta sesión conectará tradición e innovación a través de una pregunta cada vez más urgente: cómo consumir mejor el mar, cómo dar valor a los productos locales y cómo construir una gastronomía que sea también una aliada de la sostenibilidad.

Liderazgo, innovación y transición azul

Además de los contenidos técnicos y empresariales, el IV Foro Azul pondrá el foco en la necesidad de construir una transición azul justa, sostenible y compartida. La economía del mar no puede entenderse únicamente desde la rentabilidad o la innovación, sino también desde el papel de las comunidades, las mujeres, el empleo, la salud de los ecosistemas y el equilibrio entre desarrollo y protección.

El encuentro busca consolidar a A Coruña como hub tecnológico del Atlántico, impulsar la innovación gastronómica sostenible, liderar la transición energética marina, promover el urbanismo del bienestar y visibilizar el liderazgo femenino en la economía azul.

En un momento en el que el océano se sitúa en el centro de los grandes retos climáticos, alimentarios, energéticos y económicos, el Foro Azul propone una hoja de ruta común: pensar el mar no solo como recurso, sino como laboratorio inteligente, motor de identidad y espacio de futuro para Galicia.

Una cita abierta dentro de Mar de Mares 2026

El IV Foro Azul Mar de Mares se celebrará el 11 de junio de 2026, desde las 09:00 horas, en el Espacio Avenida ABANCA. La entrada será gratuita, previa inscripción, y estará dirigida a profesionales del sector, estudiantes y público interesado.

La jornada forma parte de Mar de Mares 2026, el festival que vuelve a activar la relación de A Coruña con el océano a través de una programación que une cultura, ciencia, naturaleza, gastronomía, mercado, acción ciudadana y economía azul.

Porque el mar forma parte de la historia de Galicia, pero también de su futuro. Y entender ese futuro exige reunir voces diversas, mirar más allá de lo inmediato y abrir conversaciones capaces de conectar innovación, territorio y responsabilidad ambiental.