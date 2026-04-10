El Foro Rural Sustentable llega a su cuarta edición para definir las claves del futuro del rural

La edición de 2026 introduce como novedad el traslado del foro al Castillo de O Castro de Caldelas

El municipio ourensano de O Castro de Caldelas será escenario los próximos 17, 18 y 19 de abril de la cuarta edición del Foro Rural Sustentable, una cita que reúne a profesionales, empresas y entidades implicadas en la transformación del medio rural en España.

El encuentro busca consolidarse como un espacio de referencia para analizar los retos del rural y generar propuestas que contribuyan a su desarrollo, apostando por la colaboración, el intercambio de conocimiento y la búsqueda de soluciones prácticas.

Un espacio para impulsar cambios desde el propio rural

El foro se plantea como un punto de encuentro donde los propios agentes del territorio puedan debatir y definir estrategias de futuro. La iniciativa pone el foco en la necesidad de crear espacios propios desde los que abordar los desafíos del medio rural y avanzar hacia modelos más sostenibles y dinámicos.

Con este objetivo, el pasado mes de diciembre se constituyó el comité organizador, integrado por representantes de distintos proyectos vinculados al ámbito rural, que actúa como órgano consultivo para orientar los contenidos y líneas de trabajo del evento.

Trabajo previo y participación de expertos

El programa arrancará el viernes 17 con sesiones de trabajo entre expertos, destinadas a elaborar un documento base con propuestas que sirva de punto de partida para el resto del foro.

El sábado 18 se celebrará la jornada principal, con la participación de perfiles de distintos ámbitos que aportarán su visión sobre el presente y futuro del rural. Entre ellos figuran el escritor y divulgador Emilio del Río, el periodista Manuel Campo Vidal o el politólogo Manuel Mostaza, además de profesionales y emprendedores vinculados al territorio.

Una nueva sede en la Ribeira Sacra

La edición de 2026 introduce como novedad el traslado del foro al Castillo de O Castro Caldelas, en plena Ribeira Sacra, un enclave simbólico que refuerza la conexión del evento con el territorio.

El cambio de ubicación busca poner en valor el papel de los espacios rurales como motores de desarrollo, en un contexto en el que la organización insiste en la importancia de generar comunidad, proteger los recursos y fomentar iniciativas que contribuyan a la prosperidad del rural.