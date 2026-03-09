Galicia refuerza la recogida de envases y apoya farmacias rurales con más de 6,2 millones de euros

La Xunta de Galicia refuerza este año la recogida separada de envases domésticos mediante acciones adaptadas a las singularidades de cada municipio y una inversión superior a 6,2 millones de euros.

El Consello de la Xunta analizó hoy un informe que detalla las actuaciones previstas para 2026, orientadas a mejorar los resultados de reciclaje en colaboración con los sistemas de responsabilidad ampliada del productor Ecoembes y Ecovidro.

El plan se centra en una estrategia territorializada, priorizando la atención a las necesidades específicas de concellos urbanos, rurales, con centros históricos o alta actividad turística, así como en zonas con gran afluencia de público como eventos deportivos y culturales, puertos, playas y el Camino de Santiago.

Entre las medidas destacan la recogida puerta a puerta en hostelería, la dotación de contenedores adaptados a espacios estrechos y sistemas temporales para almacenar residuos.

El convenio con Ecoembes, con un presupuesto de más de 5,2 millones de euros, busca modernizar el servicio, reducir impropios y aumentar la eficiencia municipal, mientras que el convenio con Ecovidro, dotado con 1,05 millones de euros, intensifica la recogida en el vidrio urbano, hostalero, histórico y rural, incluyendo puntos de recogida innovadores y campañas formativas y de sensibilización.

Entre las acciones previstas se incluyen renovación y adaptación de contenedores, campañas de comunicación, formación de operarios, policías locales y técnicos municipales, y proyectos piloto de responsabilidad individualizada en la separación, como la identificación de usuarios en el reciclaje de papel-cartón.

Estas medidas buscan lograr mayor equidad territorial, teniendo en cuenta la dispersión geográfica, la logística y la variabilidad poblacional, con especial apoyo a municipios rurales.

En paralelo, la Xunta destinará casi 100.000 euros a apoyar farmacias situadas en zonas farmacéuticas especiales, con el objetivo de garantizar la prestación farmacéutica en el rural y favorecer el arraigo de la población.

Las ayudas compensarán los gastos generales de funcionamiento, incluyendo alquiler, luz, agua, calefacción, limpieza, seguros, software y asesoría, así como la contratación de farmacéuticos adjuntos o suplentes para cubrir guardias y vacaciones.

Podrán beneficiarse las oficinas ubicadas en 29 zonas farmacéuticas especiales (18 en Ourense y 11 en Lugo), que cumplen criterios de baja densidad de población, situación económica comprometida y limitada rotación de guardias.

La subvención máxima será de 18.000 euros por beneficiario para el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2026, abonándose íntegramente como anticipo.