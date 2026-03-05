Montse Escutia, directora de BioCultura: "En Galicia el turismo tiene un gran peso como motor económico"

La feria regresa a A Coruña del 6 al 8 de marzo con más de 150 expositores, workshops y un Fam Trip este mismo jueves. Una oportunidad única de acercarse a productos de consumo responsable y alimentos ecológicos en una edición que busca reforzar el ecoturismo

BioCultura regresa a A Coruña con el objetivo de acercar al público gallego el Ecoturismo y una gran cantidad de productos sostenibles. La feria se celebra este fin de semana en Expocoruña con más de 150 expositores

El evento hace especial hincapié este año en el ecoturismo, una forma de conocer nuevos lugares sin dañar el entorno, disfrutándolo mientras se genera un bajo impacto ambiental y se conoce de cerca productos artesanos de la zona que se visita.

"Las zonas rurales tienen una oportunidad de mostrar sus paisajes y sus recursos naturales. Pero un sistema de producción que contamine y que destruya la biodiversidad no es compatible con preservar esos encantos de nuestro territorio", asegura Montse Escutia, directora de la feria.

Hablamos con ella de ecoturismo y de mucho más poco antes del arranque del evento que volverá convertir a A Coruña en un referente para adentrarse en el apasionante mundo del ecoturismo y los productos ecológicos.

La feria abrirá sus puertas al público de 11:00 a 20:00 el viernes y el sábado, y de 11:00 a 18:00 horas el domingo.

¿Cómo llega esta nueva edición de BioCultura a A Coruña? ¿Qué novedades habrá?

Llega con mucha ilusión de volver a reencontrarnos con el público gallego que es un público con un gran interés por el consumo responsable y los alimentos ecológicos.

La principal novedad es que, por primera vez, ofrecemos actividades destinadas a profesionales del sector del turismo con un Fam Trip destinado a mostrar los principales atractivos de la provincia de A Coruña, con especial atención a su oferta gastronómica y a las visitas a explotaciones de producción ecológica, ejemplos del potencial del turismo sostenible en el territorio.

Y un Workshop con encuentros breves entre iniciativas de ecoturismo y touroperadores, en el que participarán más de 55 empresas del sector del turismo sostenible.

¿Por qué se ha consolidado BioCultura como una cita marcada en el calendario para miles de personas?

Porque las personas cada vez están más sensibilizadas con los problemas ambientales y de salud que supone esta sociedad tan consumista y estresada. Buscan alternativas para un consumo más responsable y un estilo de vida más sano.

BioCultura aúna en el mismo espacio empresas de diferentes sectores como la alimentación, la cosmética, la moda o el bienestar a la vez que ofrece distintas experiencias como el showcooking ecogástronómico, el showroom ecoestética, un festival de yoga, actividades infantiles… En total más de 150 actividades distintas. Todas las personas encuentran alguna actividad de interés en la feria.

El ecoturismo juega un papel fundamental en BioCultura, con diversos expositores. ¿Por qué la apuesta por este tipo de turismo?

Porque es posible y muy necesario hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto a nuestro entorno. Viajar de forma responsable: con bajo impacto ambiental, y por qué no, contribuir con nuestro gasto en el destino con la economía local consumiendo productos ecológicos donde los hubiere, artesanía de la zona, uso de los alojamientos más sostenibles, etc.

Está bien conocer nuevos paisajes, nuevas culturas, eso nos enriquece, pero también está bien conocer lo próximo, lo que tenemos cerca, y que muchas veces no valoramos y Galicia nos ofrece un territorio maravilloso para explorar.

¿Qué aporta el ecoturismo al territorio y a sus habitantes que no aporta el turismo convencional?

Un respeto por el territorio y por sus tradiciones. El turista responsable busca lo auténtico de un territorio, su gastronomía, su artesanía, sus gentes y su paisaje. No quiere encontrar donde viaja aquello que ya puede tener en su lugar de residencia.

Y por ello está dispuesto a pagar su valor, generando economía y contribuyendo a que las tradiciones se mantengan vivas. También una forma de viajar y moverse que no contamina, que no genera ruido ni molestias a las personas del territorio que visitan.

"La producción ecológica es la única que tiene un reglamento europeo que la apoya y un sistema de control, que garantiza que todos los alimentos con el sello de la hoja verde que los distingue, se han producido realmente respetando al máximo el medio ambiente" Montse Escutia, directora de BioCultura

¿Qué relación hay entre el ecoturismo y la producción ecológica?

En Galicia, como en todo el país, el turismo tiene un gran peso como motor económico del territorio. Las zonas rurales tienen una oportunidad de mostrar sus paisajes y sus recursos naturales. Pero un sistema de producción que contamine y que destruya la biodiversidad no es compatible con preservar esos encantos de nuestro territorio.

Sin olvidar el valor añadido que los alimentos ecológicos, muchas veces asociados al uso de variedades y razas autóctonas, proporcionan a la gastronomía local.

¿Consume cada vez más la gente productos de origen ecológico?

El consumo va creciendo, aunque no a la velocidad que lo hace en otros países europeos donde las personas tienen mucho más claro lo que significa que un alimento se produzca de forma ecológica. Aquí hay mucha más confusión con otros conceptos como local, vegano, sostenible, etc.

Pero seguimos insistiendo en que la producción ecológica es la única que tiene un reglamento europeo que la apoya y un sistema de control, que garantiza que todos los alimentos con el sello de la hoja verde que los distingue, se han producido realmente respetando al máximo el medio ambiente.

Y en Galicia, ¿qué relación hay con los productos ecológicos?

Hay mucho interés ya que el pueblo gallego tiene un fuerte arraigo con su campo y su gastronomía y sabe valorar la calidad que le ofrece el producto ecológico. Además saben que es una forma de apoyar a los paisanos.

"La mayoría de personas que llegan por primera vez a los alimentos ecológicos es porque tienen problemas de salud o porque han tenido hijos y buscan lo mejor para ellos" Montse Escutia, directora de BioCultura

¿Tiene Galicia una buena base de consumo y de producción de alimentos y otro tipo de productos ecológicos?

Galicia es una de las comunidades con mayor consumo y se sitúa en los 86 euros, y ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Respecto a la producción destaca la acuicultura y la ganadería.

Galicia concentra más del 90% de las actividades de producción acuícola ecológica de España. También tiene un importante papel la producción ganadera con la leche en primer lugar. La producción avícola, tanto huevos como pollos, es de las mayores de nuestro país.

¿Está la gente más concienciada sobre la importancia de mirar lo que consume, y cómo se produce lo que consume?

Cada vez más, sobre todo en lo relativo a como afecta a su salud. Vemos muchas personas buscando formar más sanas y sostenibles de alimentarse especialmente desde que desde el sector de la sanidad se están denunciando los problemas de salud asociados a una mala dieta y a la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos.

La mayoría de personas que llegan por primera vez a los alimentos ecológicos es porque tienen problemas de salud o porque han tenido hijos y buscan lo mejor para ellos.

¿Qué importancia tiene que se celebren este tipo de eventos de cara a dar a conocer iniciativas y productos, así como concienciar a la ciudadanía?

Es necesario seguir informando y concienciando. Hoy en día las personas consumidoras encuentran en los productos numerosas etiquetas ambientales. Algunas están vacías de contenido, son greenwashing y otras, como en los alimentos ecológicos, hay detrás un reglamento europeo y todo un sistema de control, y certificación que lo respalda. Pero para una persona que no está bien informada es lo mismo y elige lo más barato.

El sector ecológico tiene dificultades para competir en un mercado con tanta información falsa o poco rigurosa. Por eso ferias como BioCultura siguen siendo tan necesarias.