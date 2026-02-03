Mares Circulares entrega a la Universidade da Coruña un banco fabricado con plástico recogido del mar

El proyecto impulsado por Coca-Cola para la protección y conservación de los entornos acuáticos y la biodiversidad reconoce así el compromiso de la UDC en materia de sostenibilidad

Mares Circulares, el proyecto impulsado por Coca-Cola para la protección y conservación de los entornos acuáticos y la biodiversidad, así como para el fomento de la economía circular, ha hecho entrega esta mañana a la Universidade da Coruña de un banco urbano fabricado a partir de plástico PET recogido en playas y entornos acuáticos dentro de la iniciativa.

El acto tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, con la participación de la Universidade da Coruña, Coca-Cola Europacific Partners, la entidad ambiental Chelonia y el Concello de A Coruña, entre otros agentes colaboradores del proyecto.

Con esta entrega, Mares Circulares quiere reconocer el compromiso de la Universidade da Coruña con la sostenibilidad, la economía circular y la protección de los ecosistemas marinos, así como agradecer su colaboración activa con la iniciativa durante los últimos años. La universidad ha participado en el proyecto acogiendo jornadas científico-técnicas centradas en la divulgación, la investigación y la concienciación ambiental.

El banco entregado forma parte de una serie limitada de 16 bancos exclusivos que Mares Circulares está instalando en diferentes instituciones y organizaciones de toda España comprometidas con el cuidado de los mares y los entornos acuáticos. Cada una de estas piezas simboliza el valor de la colaboración y la aplicación real de la economía circular.

Cada banco está compuesto por un 30% de plástico PET recogido durante las limpiezas organizadas por el proyecto -un material altamente degradado que no puede reincorporarse al circuito habitual de reciclaje-, un 50% de polietileno reciclado, que aporta resistencia estructural, y un 20% de plástico de color procedente del reciclaje de cajas de fruta. Esta combinación ha sido validada mediante un proceso de investigación desarrollado por Plàstic Preciòs, ONG liderada por ingenieros valencianos, para garantizar la durabilidad y funcionalidad del mobiliario.

El diseño y la fabricación artesanal de los bancos reflejan cómo la investigación y la innovación pueden transformar residuos complejos en elementos útiles y duraderos, avanzando en la materialización de la economía circular. Cada pieza incorpora además una placa con código QR que enlaza a un vídeo explicativo sobre todo el proceso de reciclaje, desde la recogida del PET hasta su conversión en mobiliario urbano.

Un reconocimiento al compromiso ambiental

Durante el acto, Javier Losada, gestor de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, destacó el papel clave de las alianzas dentro del proyecto:

“Mares Circulares es una gran red de colaboración en la que universidades, administraciones públicas, entidades científicas y ciudadanía trabajamos juntas para convertir un problema ambiental en una oportunidad de cambio real. La universidad tiene un papel fundamental en este ecosistema, y este banco es también un reconocimiento al trabajo compartido con la Universidad de A Coruña, especialmente a través de las jornadas científico-técnicas que hemos desarrollado conjuntamente”.

Desde su puesta en marcha en 2018, Mares Circulares ha retirado 31 toneladas de plásticos PET de costas y fondos marinos, movilizando a más de 54.000 voluntarios en 17 comunidades autónomas, que han recogido más de 2.668 toneladas de residuos.

Solo en 2024, el proyecto contó con la participación de 9.731 voluntarios, que recogieron más de 376 toneladas de residuos, además de realizar actividades de sensibilización en las que participaron 10.946 personas. En Galicia, en concreto, se recuperaron más de 2.600 kilos de residuos.