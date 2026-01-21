La aceleradora BF ClimaTech reúne startups e inversión en la clausura de su segunda edición

La Business Factory (BF) ClimaTech, la aceleradora ambiental impulsada por la Xunta de Galicia y el Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular (Viratec), celebró este martes en Santiago de Compostela su Investor’s Day y el acto de clausura de la segunda edición del programa. La jornada sirvió para conectar emprendimiento, inversión e innovación en el ámbito de la sostenibilidad, favoreciendo el diálogo entre startups y entidades de referencia del ecosistema gallego.

Durante el encuentro, las entidades inversoras presentaron su visión y su compromiso con el desarrollo de soluciones con impacto ambiental positivo. Entre las participantes estuvieron Xesgalicia, Zubi Capital, Torsa Capital, Vigo Activo, CaixaBank DayOne, Unirisco y Gradiant, que coincidieron en destacar el papel de la inversión como motor para acelerar la llegada al mercado de proyectos innovadores.

Las startups que forman parte de la segunda edición —SIZIT, STUAR.IO, La Tribu Verde, Traza Circular, Levox, RUDI, Bagazymes, Bima, Sekond, Greenspire 360, Labre Gando, Material Innovation Hub, Beflamboyant, Wattson Smart Charging y WIM Studio— presentaron los avances logrados durante los nueve meses de acompañamiento y formación. Sus propuestas abarcan sectores como la digitalización de la sostenibilidad, la valorización de residuos, el desarrollo de materiales circulares, la optimización de recursos o la reducción de emisiones, reflejando la diversidad y el potencial del emprendimiento ambiental gallego.

La presidenta de Viratec, Josefa de León, destacó que “para Viratec es motivo de orgullo ver cómo la BF ClimaTech continúa creciendo y consolidándose como una aceleradora de referencia, contribuyendo a fortalecer un ecosistema gallego cada vez más consciente de que las soluciones ambientales y la economía circular son el motor de la competitividad” y recordó que “esta aceleradora nació con el objetivo de crear un espacio en el que las ideas se transformen en proyectos sólidos, con impacto positivo y capacidad real de llegar al mercado”.

Por su parte, la subdirectora de Innovación Empresarial del Igape, Patricia López Quintiá, declaró que “desde el Igape es muy gratificante impulsar esta aceleradora, que está consiguiendo cifras tan relevantes con apenas unos años de recorrido”. También explicó que la Xunta de Galicia está trabajando en la primera Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia, que contará con una inversión de 400 millones de euros.