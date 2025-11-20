María Martínez Allegue, en A Coruña: "Construyamos para vivir, no solo para habitar"

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, reivindicó durante la inauguración del Green Thursday 2025 que se celebra en Árbore da Veira bajo el lema "Galicia marca la diferencia" las técnicas industrializadas empleadas por la Xunta en la construcción de vivienda pública.

Presentado por Mónica Martínez, el evento ha comenzado con la intervención de la concejala de Medio Ambiente del Concello da Coruña, Yoya Neira, que junto a Martínez Allegue ha dado paso al repaso de iniciativas innovadoras de la comunidad (La Tribu Verde, Zero Housing, el Puerto de A Coruña, Birdmind y la Fundación ENKI) y a la charla de Álvaro Rodríguez, coordinador general en España de The Climate Reality Project, la organización de Al Gore.

Allegue se mostró de acuerdo con Neira en la necesidad de ir de la mano, de colaborar, y ha asegurado estar "satisfecha" con las respuestas de los concellos en cuanto a los acuerdos realizados, como la cesión de suelos para poder construir vivienda pública. A Coruña, Pontevedra, Ames o Carballo fueron algunos de los municipios que citó.

La conselleira de Vivenda señaló que actualmente están delimitando los PIA. La Xunta prevé construir 25.000 nuevas viviendas, 20.000 de ellas protegidas, a corto plazo. A este respecto, recordó el proyecto de Monte Mero en A Coruña, que esta semana recibió luz verde ambiental.

Allegue reivindicó la colaboración todos los actores en materia de Vivienda, señalando a las empresas: "Son las que aportan el valor enfocado a la necesaria sostenibilidad". Hizo, además, referencia al Plan Director de la Construcción, que incluirá un mapa de capacidad para identificar todos los recursos que hay en Galicia; una guía de construcción industrializada; y el plan de fomento que incluirá la "necesaria formación".

La Xunta construye actualmente 400 viviendas públicas siguiendo técnicas industrializadas. A Coruña es una de las ciudades que verán los resultados de estas nuevas técnicas, a las que se unen además mejoras en aislamientos térmicos o materiales y sistemas constructivos fácilmente reciclables, entre otras muchas medidas para avanzar hacia una construcción más sostenible.

"Respetar nuestra tierra es respetar nuestro rural, tenemos que incentivar vivir en el rural mediante la compra y la reforma de la vivienda. 2026 será el año definitivo para incentivar esas ayudas para reformar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes", aseguró Allegue durante su intervención, que concluyó: "Construyamos para vivir, no solo para habitar".