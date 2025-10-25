El compromiso con los productores gallegos, una forma de cuidar el entorno

Vegalsa-Eroski trabaja cada día con casi 900 proveedores locales, una medida que ayuda al desarrollo de la economía y al cuidado del medioambiente

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski apuesta por el desarrollo sostenible a través de uno de sus ejes, el apoyo a proveedores locales.

Trabajar con productores de cercanía implica apoyar el crecimiento económico de la zona, el bienestar social y la protección ambiental. Una apuesta especialmente importante en un contexto de despoblación del rural, donde el sector primario es un motor para su desarrollo.

Vegalsa-Eroski trabaja con casi 900 proveedores locales, de los cuales el 80% son gallegos. En 2024, la compañía invirtió más de 566 millones de euros en productos de proximidad, lo que representa el 40% de sus compras; mientras que en el primer semestre de este ejercicio (de febrero a julio de este año), realizó compras por valor de casi 280 millones de euros, cinco millones más que en el mismo periodo el año pasado.

“Siempre estaremos del lado de los productores. Los tenemos que cuidar porque es ahí donde empieza la cadena y porque trabajar con ellos también es una forma de atender a las necesidades de nuestros clientes, que buscan productos locales, frescos y de primera calidad”, remarca el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa.

Jorge Eiroa, director de Compras de Vegalsa-Eroski, en el X Encuentro con la Industria Alimentaria celebrado en 2024 Vegalsa-Eroski

Productos gallegos que cuentan historias

Este verano, la compañía presentó dos campañas especiales donde el producto de origen gallego fue el gran protagonista.

Durante la última quincena de julio, más de 300 productos gallegos permanecieron en promoción en toda la red comercial de los establecimientos Eroski en Galicia. La campaña, bajo el lema “É bo que sexa de aquí”, buscaba impulsar la venta de productos de proximidad y aumentar la competitividad en el sector, con descuentos especiales y señalización destacada de las marcas en punto de venta.

Este encuentro también sirvió de arranque para la campaña “Viaxes aquí ao lado”, un proyecto digital con el que Vegalsa-Eroski da visibilidad a las historias que están detrás de los productos locales que abastecen sus lineales.

A través de una serie de vídeos, la compañía dio voz a Ana (ganadera en Oza-Cesuras), Álex (lácteos Kalekoi), Nuria (huevos camperos Pazo de Vilane), Elías (miel Apia Natura) y José (Lácteos Terra de Melide). Cinco historias que muestran que se puede emprender en el rural y que explican los motivos por los que cada uno decidió apostar por nuestro territorio.

“En Vegalsa-Eroski pensamos que cuando se trata de buscar a productores, cuanto más cerca, mejor. Porque comprando de cercanía apoyamos a nuestro entorno, fomentamos un consumo sostenible y ayudamos a mantener vivos proyectos que revitalizan nuestro rural”, remarca el director de Compras de Vegalsa-Eroski.

Estas acciones se suman a otras campañas que la compañía tiene en colaboración con diferentes entidades, entre ellas el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga). Durante el pasado mes de septiembre, Vegalsa-Eroski acercó a sus clientes los productos más destacados del sector en Galicia, reconocidos por los Premios Galicia Alimentación del Clúster. Una forma de poner en valor la innovación y la calidad de las empresas de la Comunidad.

https://youtu.be/xKQ8mDM4bNg?si=2VlnXt0NaDzfwFR-

Programa de acompañamiento a proveedores

Desde hace dos años, Vegalsa-Eroski trabaja en su ‘Programa de acompañamiento a proveedores’, mediante el cual ayuda a los productores con los que trabaja en la mejora de las prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que aplican en sus empresas, siguiendo los criterios ESG.

En la actualidad, 179 proveedores gallegos forman parte de este programa en el que la compañía ofrece formación y apoyo continuo para impulsar mejoras en la calidad de los productos, en materia de transparencia y en el desempeño ambiental y social.

Jorge Eiroa pone en valor esta iniciativa como un paso más en el apoyo que la compañía brinda a sus proveedores. “La forma de conseguir transformaciones reales es a través de la cooperación. La colaboración entre empresas y administraciones es el camino que tenemos que seguir para que Galicia sea más sostenible”, destaca el director de Compras de la compañía.

Vegalsa-Eroski cuenta con sus productores locales para toda su estrategia, siendo parte fundamental de su plan de sostenibilidad. Porque apoyar a los proveedores gallegos es dar impulso a la economía local, cuidar del entorno y responder a las necesidades de los clientes.