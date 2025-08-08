Equiocio Ferrol y Mares Circulares recogen 320,17 kilos de residuos en el Campo de As Cabazas

Un total de 32 voluntarios han participado en la iniciativa. La basura fue clasificada por la Asociación Chelonia para su reciclado

Equiocio y Coca-Cola reunieron ayer a 32 voluntarios en la jornada de recogida de residuos organizada en el Campo de As Cabazas (Ferrol) dentro del programa Mares Circulares. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de, Equiocio Social, que integra a diversas entidades del ámbito sociosanitario de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal , además de Memories Eder, restaurante ganador del premio #SinHuella en 2025 en Galicia, Chelonia y voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners.

Los voluntarios han recogido un total de 320,17 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto, que cuenta con 1.163 puntos monitorizados y que facilita la información a investigadores y científicos para el desarrollo "de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos".

Equiocio Ferrol da de esta forma un paso más en su compromiso medioambiental, favoreciendo la protección del entorno que cada año acoge el evento, y restaurando su estado al momento previo a su celebración. Un entorno de extraordinario valor ecológico, propiedad de la Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Covas e Esmelle, que Equiocio Ferrol cuida y mima a lo largo del año, encargándose de las labores de mantenimiento y conservación.

Recogida y clasificación de residuos ayer en el Campo de As Cabazas.

La gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez, ha agradecido el trabajo de los voluntarios, ejemplo de trabajo en equipo, y ha destacado la importancia de las alianzas y colaboraciones "para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos".

"Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular. Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que, tras casi siete años, contamos con una base de datos que ofrece información de mucho interés a la comunidad científica para avanzar en la búsqueda de soluciones a este problema", añadió Domínguez.

Chus Martínez, Gerente de Memories Eder, "Nos alegra haber puesto nuestro granito de arena para limpiar y proteger el espacio natural del que disfrutamos tanto nosotros como nuestros clientes. Primero con el reconocimiento de los premios #SinHuella y ahora participando en esta iniciativa, demostramos que tomar acción y cuidar del entorno también es parte del servicio que damos", señaló por su parte la gerente de Memories Eder, Chus Martínez.

Mares Circulares consiguió recoger en 2024 más de 376 toneladas de residuos gracias a una red de colaboración compuesta por 9.731 voluntarios y cofradías de pescadores de 16 puertos pesqueros. Este último año, se realizaron 169 actuaciones de recogida y limpieza de residuos en playas y entornos acuáticos, 22 reservas marinas y espacios naturales protegidos, a las que se sumaron ocho limpiezas submarinas.