Así se marca desde A Coruña el camino hacia la arquitectura de bajo consumo energético

Passivhaus, del alemán ‘casa pasiva’, es un término empleado en arquitectura que se asume como estándar para la construcción de viviendas de alta eficiencia energética: aislamiento térmico, control de infiltraciones, calidad del aire interior, aprovechamiento de la energía solar. Hay en España una plataforma de edificación Passivhaus, una asociación sin ánimo de lucro que integran técnicos y profesionales de la construcción sensibilizados con la descarbonización y las edificaciones sostenibles. Su delegada en Galicia es Marta Trigás, quien junto al ingeniero Martín Amado y la también arquitecta Victoria Merchán han puesto en marcha el campus de la eficiencia energética Zerocoma, con base en A Coruña.

"Es una escuela, presencial y online, que pretende dar formación eficiente para construcciones eficientes", resume Trigás. El primer curso empezará en diciembre, y habrá materias generales y más específicas. La filosofía de Zerocoma es el kilómetro cero, la circularidad, la reducción de emisiones a la atmósfera.

"Nace porque queremos que en Galicia haya un grupo de expertos en edificación de bajo consumo energético y en descarbonización. Puede haber mucho potencial y se está construyendo, pero falta divulgación, formación y que se construya más... y esto es el futuro", expone la arquitecta.

Interior de una vivienda sostenible construida en la provincia de A Coruña. Cedida

Trigás regresó a Galicia hace cinco años tras un periodo formativo y profesional en Barcelona. Allí coincidió con Amado y Merchán en cursos de Passivhaus Designer y colaboraron en distintos proyectos de arquitectura eficiente. Ahora los tres adoptan el rango de profesores en Zerocoma. Sus alumnos pueden ser desde estudiantes a profesionales de la arquitectura y la construcción.

"La formación se dirige a todos, con cursos cortos y específicos online para quien ya tiene conocimientos pero quiere especializarse en algo concreto, cursos presenciales de introducción en eficiencia energética o para conseguir las certificaciones oficiales del Passive House Institute, y cursos a medida para empresas, colegios profesionales o administraciones públicas interesadas en formarse en la materia", explica Trigás.

La Universidad, la administración, el sector

A la arquitecta coruñesa le agrada esta pregunta: ¿Es que en las escuelas de arquitectura no hay suficiente formación en eficiencia energética? "Llevo tres años intentando que me escuche la Universidad y que se involucre en sostenibilidad, descarbonización, bioconstrucción. Ahora me consta que hay un máster en edificación sostenible, del que formamos parte. Es básico que los universitarios sepan desde el primer curso nociones sobre el mundo al que se enfrentan cuando terminan la carrera", defiende Trigás.

Los profesores de Zerocoma: la arquitecta Marta Trigás, el ingeniero Martín Amado y la arquitecta Victoria Merchán.

¿Y los promotores, las constructoras, las administraciones? Dice la profesora de Zerocoma que el conocimiento "no es tanto como el que debería", que "no hay ninguna gran promotora en Galicia involucrada al 100% en eficiencia energética" y que algunas "solo se ponen la banderita", aunque sí que se construye bajo el criterio de la sostenibilidad y de acuerdo con la estrategia global de descarbonización. Respecto a los organismos públicos, advierte que "existe hay atención, por ejemplo, de la Diputación de A Coruña", un camino que, insiste, "hay que seguir".

Por el estudio de Trigás han pasado en cinco años más de una veintena de proyectos desarrollados que han culminado en la ejecución de viviendas de alta eficiencia energética, y a lo largo del año puede trabajar en hasta seis proyectos. "Vemos interés y queremos que crezca".