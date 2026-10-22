Es oficial: este barrio de A Coruña es uno de los más ricos de España, con una renta media de 117.970 euros

A Coruña es una ciudad de contrastes. No solo se aprecian en su actividad comercial, con la Plaza de Lugo como uno de los referentes, o en sus espacios verdes, como el Monte de San Pedro, sino también en el terreno económico.

Así lo refleja la Agencia Tributaria en su último informe sobre la renta bruta media en la ciudad, que pone de relieve las diferencias entre distintos barrios, como Juan Flórez-San Pablo y Agra do Orzán-Ventorrillo.

Este es el barrio más rico de A Coruña

Los datos correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, extraídos de las 153.419 declaraciones realizadas en el municipio, muestran una diferencia de más de 90.000 euros entre las áreas con mayor y menor renta bruta media.

En este contexto, la Ciudad Vieja-Centro lidera el ranking de la Agencia Tributaria. Los declarantes del código postal 15001 alcanzaron en 2024 una media de 117.970 euros. Aplicados impuestos y cotizaciones, la renta disponible media se situó en 89.252 euros.

El "efecto Inditex", incluyendo la residencia de figuras clave como Amancio Ortega, y la concentración de grandes patrimonios coloca a la Ciudad Vieja-Centro como el barrio con mayor renta de la ciudad herculina.

De hecho, es una de las zonas con el precio del suelo más alto de la ciudad. Mientras el precio medio del metro cuadrado en A Coruña se establece en 3.237 euros, en la Ciudad Vieja-Centro escala a 4.355 euros, habiendo alcanzado el máximo histórico en junio de 2026, cuando se situó en 4.464 euros.

La segunda posición del último informe de la Agencia Tributaria corresponde a Juan Flórez-San Pablo, donde la renta bruta media alcanzó los 70.332 en el ejercicio de 2024. Completa el top 3 la zona del Ensanche, con 58.808 de renta bruta media.

En la otra cara de la moneda se encuentran Mesoiro, Os Mallos y Agra do Orzán-Ventorrillo con las rentas más bajas de la ciudad: 29.437, 27.488 y 27.163 euros, respectivamente.

Los barrios más ricos y pobres de A Coruña

A continuación, te detallamos el listado completo de la renta bruta media en los distintos barrios de A Coruña, ordenada de mayor a menor: