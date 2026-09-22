Galicia registra la menor tasa de pluriempleo de España: apenas un 10% de los trabajadores

El aumento del coste de vida y la necesidad de complementar los ingresos mensuales está impulsando el pluriempleo en toda España. Según los datos de una encuesta elaborada por Randstad realizada a una muestra representativa de 5.700 trabajadores, Galicia registra una tasa de pluriempleo del 10%, la cifra más baja del mapa nacional.

Al analizar la trayectoria laboral a largo plazo, un 67,7% de los trabajadores gallegos afirma estar o haber estado en situación de pluriactividad a lo largo de su carrera. En el conjunto del país, el 85% de los encuestados sostiene que los sueldos actuales son insuficientes y empujan de forma directa a buscar una segunda fuente de ingresos.

En cuanto a la distribución por actividades económicas dentro de la comunidad, la Educación es el sector que presenta la mayor tasa de pluriempleo activo, alcanzando al 28,6% de sus profesionales encuestados. Le siguen la Sanidad (18,8%) y la Construcción (17,6%).

Las mujeres lideran el pluriempleo en Galicia

En términos de género, las mujeres gallegas registran una mayor tasa de pluriempleo activo, con un 13,8%, frente al 5,8% de los hombres. Por edades, los trabajadores de entre 25 y 44 años se sitúan como el colectivo más afectado en la comunidad, con un 15,2% compaginando más de un empleo simultáneamente, seguidos por la franja de 45 a 64 años (7,9%).

El pluriempleo en España está fuertemente condicionado por la estructura productiva y la ubicación geográfica. Según los datos oficiales de la EPA, España ha marcado un récord histórico, concentrando el sector servicios y la hostelería al 87,5% de los profesionales que simultanean puestos a nivel nacional.

El tipo de economía de cada comunidad marca claramente las diferencias. Las comunidades con mayor orientación hacia los servicios y el turismo, encabezadas por Andalucía (15,9%), presentan las mayores tasas de pluriactividad del país. Los salarios ajustados, los contratos de pocas horas y el encarecimiento del alquiler y la vivienda están obligando a cada vez más personas a buscar un segundo trabajo para llegar a fin de mes.