Lidl reabre este viernes su tienda de Carballo tras invertir más de 3 millones de euros

Lidl reabrirá este viernes 18 de septiembre su renovado supermercado de Carballo, situado en la avenida Bértoa, después de acometer una inversión de más de tres millones de euros para modernizar y ampliar sus instalaciones.

Una de las principales novedades será el incremento de la superficie comercial. La sala de ventas pasa de unos 1.000 a más de 1.400 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento del 34%. Esta ampliación permitirá incorporar más de 100 nuevas referencias al surtido habitual, con especial presencia de vinos regionales.

La actuación también ha aumentado de 70 a 82 las plazas de aparcamiento y ha incorporado dos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, el establecimiento dispone ahora de unos 500 metros cuadrados de paneles solares destinados al autoconsumo energético.

La reapertura tendrá también efectos sobre el empleo. La plantilla aumentará hasta las 23 personas con la creación de dos nuevos puestos de trabajo. En las obras participaron asimismo empresas de la provincia: la ingeniería coruñesa Cotecno se encargó de los trabajos técnicos y la constructora Navila, con sede en Arteixo, de la ejecución.

Degustaciones gratuitas

El supermercado abrirá de lunes a sábado entre las 9:00 y las 21:30 horas. También lo hará los segundos, cuartos y quintos domingos de cada mes, de 9:30 a 14:30 horas, coincidiendo con las jornadas de feria en Carballo.

Con motivo de la reapertura de este viernes, Lidl ofrecerá a los clientes degustaciones gratuitas de quesos, floopies y cruasanes.

La reforma de Carballo forma parte del plan de expansión de la compañía en Galicia. La provincia de A Coruña concentra siete de las nueve actuaciones previstas por Lidl en la comunidad durante 2026, cerca del 80% del total.

Las obras de Narón, Ferrol y Carballo ya han concluido, mientras que las actuaciones de Cee, Ordes y Oleiros se encuentran en ejecución. La compañía prevé iniciar próximamente otra ampliación en su establecimiento de A Gándara, en Ferrol.

"Esta reapertura en Carballo consolida nuestro plan de expansión en A Coruña, una provincia clave", señala el director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá.

Fuera de la provincia coruñesa, la compañía también ha abierto durante este año su primera tienda en Poio y ha trasladado su establecimiento de Sanxenxo al polígono industrial de Nantes, ambas actuaciones en Pontevedra.