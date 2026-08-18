Action busca trabajadores en Galicia: ofrece contrato indefinido y turnos en función de las necesidades

Action se ha consolidado como una de las tiendas favoritas por su variedad de artículos y precios competitivos. La cadena de descuento cuenta con numerosas tiendas en Galicia, repartidas en Sanxenxo, Santiago de Compostela, Betanzos y Ribadeo, entre otros municipios.

Ahora, la compañía busca incorporar nuevos empleados y, para ello, ha actualizado su portal de empleo con un total de cuatro ofertas para el puesto de dependiente. A continuación, te contamos los requisitos necesarios para optar a estos puestos.

Jornada parcial y trabajo por turnos

Action ha lanzado cuatro nuevas vacantes a través de su portal de empleo. La empresa neerlandesa necesita incorporar a su equipo trabajadores en tienda para los establecimientos de Betanzos (A Coruña), Sanxenxo (Pontevedra), Ribadeo (Lugo) y San Cibrao (Lugo).

El trabajo consiste en mantener la tienda limpia y ordenada, así como atender a los clientes y ayudarles a encontrar su producto favorito "o si buscan uno de nuestros 150 nuevos productos que añadimos a nuestra gama cada semana".

Tal y como indica la oferta, "el tiempo se te pasará volando en tu jornada laboral. Ocupa un puesto de caja durante un rato y repón después los estantes y habrás terminado la jornada".

Action ofrece contrato indefinido a jornada parcial --con una media de unas 20-25 horas semanales--, planificación de turnos en función de las necesidades y un salario base bruto mínimo a jornada completa de 17.496,04 euros al año.

Además, los empleados disfrutan de un 15% de descuento en todos los productos de la tienda y de un ambiente de trabajo agradable, rodeado de compañeros responsables.

Para acceder al puesto, la empresa solicita los siguientes requisitos: ser una persona con energía; estar disponible, al menos, 20 horas a la semana en los días de apertura, y cumplir con los requisitos de la cultura empresarial (respeto, disciplina, sencillez, etc.).

"Tenemos un crecimiento rápido y te invitamos a que crezcas con nosotros. Busca tus puntos fuertes con el responsable de tienda, y quién sabe, es posible que acabes haciendo carrera en nuestra organización internacional", señala Action en la oferta de empleo.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de la cadena de descuentos. Para ello, basta con enviar el currículum o, al menos, una breve presentación con tus datos de contacto.