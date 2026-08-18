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Economía

Action busca trabajadores en Galicia: ofrece contrato indefinido y turnos en función de las necesidades

La cadena de descuentos neerlandesa necesita incorporar a su equipo trabajadores en tienda para varios establecimientos

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Action se ha consolidado como una de las tiendas favoritas por su variedad de artículos y precios competitivos. La cadena de descuento cuenta con numerosas tiendas en Galicia, repartidas en Sanxenxo, Santiago de Compostela, Betanzos y Ribadeo, entre otros municipios.

La ginebra gallega Vánagandr.

Ahora, la compañía busca incorporar nuevos empleados y, para ello, ha actualizado su portal de empleo con un total de cuatro ofertas para el puesto de dependiente. A continuación, te contamos los requisitos necesarios para optar a estos puestos.

Jornada parcial y trabajo por turnos

Action ha lanzado cuatro nuevas vacantes a través de su portal de empleo. La empresa neerlandesa necesita incorporar a su equipo trabajadores en tienda para los establecimientos de Betanzos (A Coruña), Sanxenxo (Pontevedra), Ribadeo (Lugo) y San Cibrao (Lugo).

El trabajo consiste en mantener la tienda limpia y ordenada, así como atender a los clientes y ayudarles a encontrar su producto favorito "o si buscan uno de nuestros 150 nuevos productos que añadimos a nuestra gama cada semana".

Tal y como indica la oferta, "el tiempo se te pasará volando en tu jornada laboral. Ocupa un puesto de caja durante un rato y repón después los estantes y habrás terminado la jornada".

Action ofrece contrato indefinido a jornada parcial --con una media de unas 20-25 horas semanales--, planificación de turnos en función de las necesidades y un salario base bruto mínimo a jornada completa de 17.496,04 euros al año.

Además, los empleados disfrutan de un 15% de descuento en todos los productos de la tienda y de un ambiente de trabajo agradable, rodeado de compañeros responsables.

Para acceder al puesto, la empresa solicita los siguientes requisitos: ser una persona con energía; estar disponible, al menos, 20 horas a la semana en los días de apertura, y cumplir con los requisitos de la cultura empresarial (respeto, disciplina, sencillez, etc.).

"Tenemos un crecimiento rápido y te invitamos a que crezcas con nosotros. Busca tus puntos fuertes con el responsable de tienda, y quién sabe, es posible que acabes haciendo carrera en nuestra organización internacional", señala Action en la oferta de empleo.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de la cadena de descuentos. Para ello, basta con enviar el currículum o, al menos, una breve presentación con tus datos de contacto.