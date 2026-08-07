Xunta de Galicia, patronal y UGT firman un preacuerdo para actuar sobre las bajas laborales

La Xunta de Galicia ha firmado con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y UGT, único sindicato que se ha mantenido en el diálogo social, un preacuerdo que servirá de base para el plan del Gobierno autonómico con el que actuar sobre las bajas laborales y que incorporará "mecanismos novedosos" en las reincorporaciones al trabajo.

El Ejecutivo gallego no desvelará en detalle el contenido del preacuerdo hasta que tenga presupuesto y reciba la aprobación del Consello.

El texto base lo han sellado este viernes el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el presidente de la CEG, José Manuel Vieites, y el secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiras.

Aunque González ha querido mantener la mayoría del contenido en secreto, ha anticipado, sin dar detalles, que incorporará "mecanismos novedosos" en la reincorporación al trabajo tras el fin de las incapacidades temporales y un refuerzo de los medios materiales y humanos del Instituto Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga).

Además, el conselleiro de Emprego dijo que el eje de bienestar laboral contará con una estrategia a desarrollar "en colaboración con los agentes sociales".

González negó que las mutuas vayan a tener un papel más relevante en el plan y remarcó que las altas y las bajas son dadas por los profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas). "A partir de ahí, hay capacidad para trabajar en colaboración con otras entidades y organismos, como pueden ser las mutuas. Nada que no diga el Gobierno central tampoco", dijo.

La Xunta espera que el texto sea debatido en el Consello "de la forma más ágil posible", con el mes de septiembre como posible horizonte. A continuación, en lo que queda de 2026, se implantarán los instrumentos de gobernanza y, después, se le asignará un presupuesto para el periodo 2027-2029.

El grupo de trabajo dentro del que la Xunta ha elaborado el plan está al amparo del diálogo social, que institucionalizó con la aprobación de un decreto en abril. Aunque CCOO estuvo presente en su creación, después se descolgó al criticar la forma de actuar de la Xunta, como ocurre desde hace años con la central mayoritaria en Galicia, la GIG.

CCOO

CCOO ha criticado este viernes que el punto de partida de la mesa del Diálogo Social fue "culpabilizar a las personas trabajadoras", razón por la que el sindicato salió de la negociación, "condicionada desde el principio por los intereses de parte de la patronal, con el apoyo del Gobierno gallego".

A través de un comunicado, CCOO ha avanzado que analizará las medidas concretas una vez se difundan, pero critica que se haya alcanzado un acuerdo cuando la parte sindical estaba participada por una representación minoritaria.

El sindicato acusa a la Xunta de una "persecución y control de las bajas" en la que ha mantenido una dualidad operativa: dando voz a los empresarios y amplificando su discurso, por un lado, e interviniendo con medidas contra la clase trabajadora como el refuerzo de la inspección médica o el control de las bajas, por otro.

CCOO señala, además, que las personas que trabajan en Galicia son "honestas y productivas", algo que prueban "los beneficios que las propias empresas gallegas declaran". El sindicato, además, señala que el incremento en la duración de las incapacidades temporales ("que non son absentismo") no se soluciona con más inspectores médicos ni dando más poder a las mutuas.

Así, Comisiones Obreras Galicia exige mejras en la sanidad pública, una prevención eficaz de riesgos laborales y un control efectivo de los horarios y de las horas extra no pagadas, entre otros.