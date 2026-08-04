Subida "atípica" del paro en Galicia en julio de 2026: suma 1.554 desempleados más, hasta 107.322

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.554 personas en julio en Galicia respecto al mes de junio, lo que supone un 1,47% más. Así lo reflejan los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que explica que esta subida "atípica" (que afecta a toda España) responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

Todas las provincias incrementaron su número de parados en el último mes. A Coruña está a la cabeza con 585 desempleados más, seguida de Pontevedra, con 450; Ourense, con 317, y Lugo, con 202.

Galicia contabilizó en los últimos 12 meses 536 parados menos, un 0,5% menos en relación a julio de 2025. Solo Pontevedra (-1.053) y A Coruña (-60) vieron caer el número de desempleados, mientras que Lugo (+352) y Ourense (+225) los aumentaron.

El 59,2% de los parados era mujer y un 4,1% era menor de 25 años. Los datos, además, reflejan que 2.945 se corresponden al sector de la agricultura; 10.015, al de la industria; 6.279, a la construcción, y 76.415, a los servicios. Un total de 11.668 parados no habían tenido un trabajo previo.

El único sector que redujo el desempleo en julio fue la agricultura, con 104 parados menos. Por su parte, los servicios impulsaron el paro con 1.046 más, según recoge Europa Press.

La Seguridad Social, por otro lado, sumó 12.916 afiliados medios durante el mes de julio en Galicia, lo que supone un 1,15% más que en junio, hasta superar los 1,13 millones de cotizantes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La comunidad gallega acumula 22.464 afiliados más en el último año, un 2,02% más que en julio de 2025, creciendo esta cifra en todas las provincias, con A Coruña a la cabeza, que ganó 11.113 cotizantes; seguida de Pontevedra, con 7.565 más; de Lugo, con 2.078 más, y de Ourense, con 1.708 trabajadores más.

Del total de afiliados gallegos, 912.700 correspondían al régimen general y 205.246 eran autónomos. Además, 18.004 correspondía al régimen del Mar.

Datos a nivel nacional

El paro registrado a nivel nacional subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%). Tras la subida de julio, el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el más alto desde julio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera y la subida fue de más de 36.400 parados. Desde entonces, y excluyendo el año presente, el paro solo ha aumentado en el mes de julio en una ocasión, 2022, cuando se incrementó en 3.230.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha disminuido en 26 ocasiones en el mes de julio y ha subido en cinco (2005, 2007, 2008, 2022 y 2026). El mayor descenso fue en julio de 2021, tras la crisis de la Covid-19, cuando disminuyó en 197.841 parados. En julio del año pasado cayó en 1.357 personas, la caída menos acusada desde 2002.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en 18.249 personas en julio.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 93.107 personas, lo que supone un 3,87% menos, con un retroceso del paro femenino de 63.967 mujeres (-4,38%) y una caída del desempleo masculino de 29.140 varones (-3,08%).