Confirmado: ayudas hasta 12.000 euros para pacientes con ELA a partir del próximo 7 de agosto

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es la enfermedad rara más frecuente en Galicia. Su impacto económico es muy elevado; por ello, las ayudas son imprescindibles para garantizar una mejor calidad de vida a las personas afectadas y a sus familias.

En esta línea, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la semana pasada la cuarta convocatoria de ayudas autonómicas de 12.000 euros destinadas a los afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Ayudas de hasta 12.000 euros por paciente

Con un presupuesto total de 2,1 millones de euros, el objetivo de estas ayudas, que son compatibles con cualquier otra orden de aportaciones, es contribuir a sufragar los elevados costes de esta enfermedad.

Por lo tanto, puede emplearse para la adquisición de productos esenciales, contratación de servicios o mismo obras de adaptación en la vivienda.

El plazo de solicitud comienza este próximo viernes 7 de agosto y estará abierto hasta el 3 de noviembre. Podrán solicitar las ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos:

Haber cumplido los 18 años

Estar empadronado en un ayuntamiento gallego con una antigüedad de 6 meses con anterioridad a la presente convocatoria de ayuda

Estar diagnosticadas de ELA o cualquiera de sus fenotipos

Tener reconocida la situación de dependencia o tener solicitado su reconocimiento con anterioridad a la presentación de la solicitud

Serán subvencionables los tratamientos médicos personalizados que incluyen, entre otros, productos destinados a mejorar, controlar o mantener la condición médica de la persona con ELA tales como equipos de inhalación, tensiómetros y pulsiómetros.

También se incluyen en la lista los dispositivos destinados a mejorar las capacidades físicas, mentales y sociales; los productos de apoyo para caminar, transferir, girar y elevar; los productos de apoyo de aseo, cuidado y protección personal; cubertería y vajillas adaptadas; dispositivos que favorezcan la participación en actividades de ocio, etc.

Solicitudes y plazo de presentación

Las solicitudes se presentarán preferentemente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. El plazo comenzará el 7 de agosto y permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre.

Opcionalmente, se podrán presentar presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

"La obtención de esta ayuda es compatible con otras otorgadas con la misma finalidad por todo tipo de organismos públicos o privados nacionales, de la UE o de organismos internacionales", informa la Xunta de Galicia.

En todo caso, la obtención de esta ayuda es incompatible con las ayudas técnicas y productos de apoyo incluidos en el Catálogo General Ortoprotésico financiados por el Servicio Gallego y de Salud, y con las ayudas para el transporte en el caso de ser una persona usuaria de centro de atención diurna o residencial y el centro cuente con servicio de transporte subvencionado.