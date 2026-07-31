Nuevas oposiciones de Policía Local: convocadas más de 130 plazas en estos municipios de Galicia

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

Confirmada nueva convocatoria de oposiciones. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes, 31 de julio, la convocatoria de 133 plazas para los cuerpos de Policía Local de 40 ayuntamientos de la comunidad.

Del total de plazas, 105 se cubrirán por oposición libre y las 28 restantes por provisión de movilidad. "Estas últimas van destinadas a los policías ya en ejercicio que cambian de localidad", aclara el Ejecutivo regional.

Convocadas más de 130 plazas para la Policía Local

Las personas interesadas en acceder al Cuerpo de Policía Local tienen una oportunidad. La Xunta de Galicia ha confirmado la convocatoria de 133 plazas repartidas en un total de 40 concellos gallegos.

105 plazas se cubrirán mediante oposición libre. Las 28 restantes se adjudicarán por el sistema de movilidad, a través de un sistema de concurso y de conformidad con un baremo de méritos.

El plazo para inscribirse en esta convocatoria comenzará después de que el anuncio se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y permanecerá abierto durante 20 días hábiles a través de la sede electrónica de la Xunta.

5 pruebas a superar para acceder al Cuerpo

Según confirma el Gobierno gallego, la oposición libre contará con cinco ejercicios: un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado que se prevé celebrar en septiembre junto con la prueba de conocimientos del gallego, salvo para las personas que están exentas.

El proceso continuará con las pruebas de aptitud física (velocidad, potencia de tren superior e inferior, resistencia general y natación), psicotécnicas (inteligencia, personalidad y entrevista personal) y reconocimiento médico.

Una vez finalizado el proceso, dará comienzo el curso selectivo en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la nueva promoción de Policía Local de la Academia.

Por orden alfabético, los concellos que convocan plazas en esta convocatoria por algunas de las modalidades son A Coruña, A Guarda, A Illa de Arousa, A Laracha, A Pobra do Caramiñal, Ares, Arzúa, Barbadás, Boiro, Cedeira, Celanova, Culleredo, Fene, Ferrol, Fisterra, Gondomar, Lugo, Melide, Moaña, Muxía, Nigrán y O Barco de Valdeorras.

Completan el listado: Oleiros, Ortigueira, Ourense, Padrón, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Ribadeo, Sada, Salceda de Caselas, Santiago de Compostela, Silleda, Soutomaior, Teo, Tui, Verín, Vigo y Xinzo de Limia.