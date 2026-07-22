El Puerto de A Coruña llega a julio con tráficos similares a los de la primera mitad de 2025

Los tráficos portuarios en A Coruña mantienen su regularidad al cierre del primer semestre de 2026. El impulso que ha supuesto la mercancía general permite establecer unos resultados muy similares a los obtenidos en los primeros seis meses del año pasado.

El periodo enero-junio ha finalizado con un volumen de mercancías que se parece al contabilizado en el mismo periodo del año anterior, con solo una pequeña diferencia del 0,06%. Clave de esta dinámica ha sido la recuperación de tráficos en el segundo trimestre.

"La evolución de los tráficos presenta una tendencia positiva si se tiene en cuenta que el primer trimestre se había cerrado con un descenso cercano al 15%", apunta el Puerto, que atribuye a la caída registrada en graneles líquidos y sólidos. El comportamiento de abril, mayo y junio permitió revertir esa situación.

La Autoridad Portuaria destaca que la mercancía general se ha situado como uno de los principales "motores de crecimiento". Registró un incremento del 48% respecto al primer semestre de 2025, impulsado especialmente por el aumento de los tráficos de productos siderúrgicos, vidrio, cuarzo y tablero.

Por sectores, en el apartado de los graneles líquidos, el semestre concluyó con cifras prácticamente idénticas a las del año anterior, anotando un ligero crecimiento del 1%, lo que contribuyó a estabilizar el balance global del puerto. Se registraron en el primer semestre un total de 4,51 millones de toneladas, por 4,47 millones del año anterior.

Los graneles sólidos, en cambio, reflejan una reducción del 8% en comparación con las mismas fechas de 2025. Se pasó de 1,73 millones de toneladas a 1,59 millones en el mismo periodo de 2026. Un descenso motivado fundamentalmente por la práctica desaparición del carbón en tránsito y por la disminución de los movimientos de bauxita, dos mercancías que habían tenido relevancia en ejercicios anteriores.

Menos cruceros, menos pesca

En cruceros, el puerto mantiene su liderazgo en la cornisa cántabro-atlántica, pese a que en el primer semestre del año los pasajeros bajaron un 17%, con una disminución de 31.828 pasajeros con respecto al año anterior.

Hasta el final de año está previsto que los muelles coruñeses reciban una cifra global de escalas inferior a los 184 barcos que se registraron en 2025. En 2027, A Coruña será uno de los primeros puertos de España en ofrecer suministro eléctrico a los buques, algo muy valorado por las navieras al acompañarlas en su apuesta por la sostenibilidad.

La pesca fresca descendió en el primer semestre hasta las 10.799 toneladas, un 5,8% menos que el año anterior, cuando registró 11.465 toneladas.

El puerto exterior, finalmente, se mantiene como la primera dársena de Galicia con cerca de 4 millones de toneladas entre enero y junio. El petróleo y los productos agroalimentarios constituyen los principales grupos de actividad en punta Langosteira, y las empresas operadoras continúan invirtiendo para incrementar sus concesiones y medios mecánicos.