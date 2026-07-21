Los graneles líquidos impulsan los tráficos en el Puerto de Ferrol en el primer semestre

Contenedores a bordo de un carguero en el puerto exterior de Ferrol. Puerto de Ferrol

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao hace balance de su actividad en lo que va de 2026 con resultados positivos, con un tráfico de mercancías que se eleva casi un 6,5% frente al primer semestre del año pasado.

El cierre de los primeros seis meses deja un movimiento de 221.964 toneladas (3.647.278 toneladas frente a 3.425.314) más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Es una tendencia al alza que ya dibujaron los tráficos al final del año pasado.

El análisis por tipo de mercancía muestra que los graneles líquidos siguen ganando cada vez más peso. El gas natural continúa siendo el principal tráfico de Ferrol y el fuel oil ha experimentado un importante aumento, lo que ha llevado a que, al cierre del primer semestre, los graneles líquidos crecieran un 30% con respecto a junio del 2025. En total se movieron en las dársenas 1.612.905 toneladas frente a las 1.239.984 del año anterior.

El Puerto ferrolano señala que este incremento "contribuye a paliar el descenso tanto en los graneles sólidos como en la mercancía general". En el caso de los sólidos el descenso fue de un 6,9%: 1.531.264 toneladas frente a las 1.645.214 del primer semestre del año pasado.

En cuanto a la mercancía general, se estibaron y desestibaron un total de 503.109 toneladas frente a las 540.117 de los seis primeros meses de 2025, lo que supone una caída del 6,85%.

La terminal de contenedores "continúa siendo sensible a los impactos que la situación geopolítica tiene en el transporte marítimo". En el primer semestre se movieron 97.425 toneladas frente a las 187.137 del mismo periodo del 2025.

Perspectivas positivas

Las previsiones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao apuntan a que 2026 se cerrará en cifras “ligeramente superiores a las del ejercicio anterior”. La incorporación de una nueva línea de tráficos, la tendencia al crecimiento de los graneles líquidos, y la finalización de las obras del ferrocarril, fundamental para la terminal de contenedores, ofrecen perspectivas positivas para el futuro inmediato.

El Puerto añade no obstante que "es necesario apelar a la prudencia por el contexto internacional que vivimos" debido a su incidencia directa en el comercio marítimo.