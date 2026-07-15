El Foro Económico de Galicia reclama más inmigración para sostener el crecimiento de la economía gallega

Galicia continúa reduciendo distancias con la media española y ya ocupa la novena posición entre las comunidades autónomas en PIB per cápita, seis puestos por encima de la que ocupaba hace un cuarto de siglo, pero afronta importantes retos por delante. Ese es uno de los principales mensajes que deja el Anuario 2026 del Foro Económico de Galicia, presentado este miércoles en la sede de Afundación Abanca, en A Coruña.

El director del Foro, Santiago Lago Peñas, atribuyó esta evolución al tejido empresarial gallego y, especialmente, a "la capacidad de nuestras empresas, que en la mayor parte de casos son de base familiar, para exportar, internacionalizarse y encontrar a los clientes y a los trabajadores fuera de Galicia". Además, destacó que "esto tiene mucho mérito, porque las sedes y los puestos directivos se mantienen aquí y lógicamente esto hace que la economía crezca".

Pese a la evolución positiva de la economía gallega, Lago Peñas advirtió de que el principal desafío de los próximos años será el envejecimiento de la población. "Esto que logramos en el primer cuarto del siglo va a ser muy difícil de repetir porque si en el año 2000 la edad media de los gallegos era de 42 años, hoy es de 48", explicó.

Por ello, defendió la necesidad de impulsar la llegada de población procedente del extranjero. "Necesitamos atraer inmigrantes que quieran vivir, integrarse y trabajar con nosotros. Es algo muy urgente y creo que los flujos migratorios que precisamos son mucho mayores que los que estamos teniendo en estos momentos", afirmó.

Fortaleza de la economía española

Durante el acto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, agradeció el "espíritu crítico, constructivo, independiente, científico pero divulgativo y de diálogo" del Foro. En su intervención destacó que la institución "desde Galicia nos hace pensar y debatir sobre temas importantes y relevantes para la sociedad española y con una visión a medio y largo plazo, que se echa en falta en días como los que vivimos".

El ministro defendió también la evolución de la economía española, asegurando que "crece seis veces más en estos primeros meses que la zona euro”. A ello sumó los datos de empleo y unas cifras de déficit y deuda que calificó de “contenidas”. “La salud de la economía española es potente, fuerte y positiva”, sostuvo, atribuyendo esa evolución “a las políticas económicas del Gobierno y también al esfuerzo de los empresarios, trabajadores y sindicatos”.

Asimismo, señaló que la estabilidad de la inflación demuestra que “las medidas desplegadas por el Gobierno de España funcionan”, citando tanto los decretos de ayudas a familias y empresas como la apuesta por las energías renovables. También destacó la moderación del precio de los alimentos y concluyó que, “en un contexto muy difícil, gracias a las medidas del Gobierno y los deberes hechos, nos permite mirar con esperanza esta crisis y capearla mejor que otros países de nuestro entorno”.

Críticas a las posturas del PP

El ministro también aprovechó su visita a A Coruña para pedir a los partidos que rechazaron la senda de estabilidad en el Congreso que “reflexionen” cuando el Gobierno vuelva a someterla a votación la próxima semana. “Tendrán otra oportunidad y espero que reflexionen y piensen en sus territorios y no en la calle Génova. Que el aplauso se lo tienen que dar sus ciudadanos, no solo sus diputados en el hemiciclo”, afirmó.

En materia de financiación autonómica, Arcadi España hizo un llamamiento a todas las comunidades, “a la Xunta también”, para que participen en la negociación del nuevo modelo.

El ministro defendió que la propuesta del Ejecutivo supone que “ninguna comunidad pierde recursos” y aseguró que Galicia recibiría “587 millones de euros más”. Además, insistió en que “puede y tiene que haber debate”, tanto en las reuniones bilaterales como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para finales de este mes.