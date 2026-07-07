Ya es oficial: 2,9 millones en ayudas para que menores de 35 años realicen prácticas en el extranjero

Buenas noticias para los jóvenes que quieran completar su formación académica en el extranjero. El Consello da Xunta ha autorizado esta semana una nueva convocatoria del programa de adquisición de competencias profesionales en materia de internacionalización empresarial.

Dotado con 2,9 millones de euros, la iniciativa permitirá que 40 jóvenes con titulación universitaria adquieran experiencia práctica en el comercio exterior mediante un itinerario formativo que combina estancias en Galicia y en el extranjero.

Para menores de 35 años con un nivel de inglés B2

Los destinos previstos incluyen países de Europa, América, Asia y África, que les permitirán a las personas beneficiarias adquirir experiencia profesional en entornos internacionales de alto valor añadido, así como conocer de primera mano el funcionamiento de los mercados exteriores.

En este sentido, las bolsas están dirigidas a menores de 35 años con titulación universitaria superior y un nivel mínimo de inglés B2.

Tendrán una duración inicial de once meses, prorrogables por otros once, y se desarrollarán en organismos y entidades de referencia como las antenas de Igape, oficinas comerciales de España en el exterior, cámaras de comercio, organismos multilaterales, agencias de promoción económica, centros de investigación o empresas con actividad internacional.

Desde su puesta en marcha, el programa se ha consolidado como una de las principales canteras de profesionales especializados en comercio exterior de Galicia.

Más de 400 personas completaron ya esta formación. Muchos de estos profesionales desarrollaron ya su actividad en mercados estratégicos, como Estados Unidos, China, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur o Australia.

"La alta demanda de estos perfiles por parte del tejido empresarial confirma el valor de una iniciativa que facilita a las empresas gallegas la incorporación de profesionales con experiencia internacional", destaca la Xunta de Galicia.

Hasta 55.000 euros

En este ámbito, el Igape impulsa también programas como Galicia Exporta Empresas y Galicia Exporta Organismos Intermedios, destinados a apoyar acciones de promoción comercial en el exterior, así como las iniciativas Foexga.

La convocatoria ya está publicada en el Diario Oficial de Galicia. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de un mes para presentar sus solicitudes.

Las bolsas, cuya cuantía puede alcanzar los 55.000 euros en función del destino, se desarrollarán a lo largo de 2027, con posibilidad de prórroga hasta finales de 2028.