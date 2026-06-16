Sigue aquí en directo la primera jornada del Foro La Galicia que viene: este es el programa completo

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de A Coruña los días 16 y 17 de junio

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación en A Coruña, repitiendo ubicación tras la edición de 2025. A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán la política gallega actual, la situación y las oportunidades económicas y empresariales, la industria, el turismo, la generación de energía, la sostenibilidad y la tecnología. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

Síguelo en directo

Jornada de la mañana del martes 16 de junio:

Jornada de tarde del martes 16 de junio:

Jornada de mañana del miércoles 17 de junio:

Tres foros dentro de uno

El foro tiene lugar durante un día y medio, con tres partes bien diferenciadas entre sí. La mañana del martes 16 estará dedicada a la política y economía general, la tarde al turismo, y la mañana del miércoles 17 a la energía, industria e innovación. Este es el programa completo.

Mañana del martes 16 de junio: política y economía

9.00 h Recepción de ponentes y acompañantes

9.15 h Saludo y bienvenida

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

9.25 h Apertura del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’. Intervención individual

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña

9.40 h Intervención individual

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

9.55 h Intervención individual

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia

10.10 h Intervención individual

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia

10.30 h Conversación

José Francisco Fernández, secretario general de Pymar

10.45 h Conversación

Juan Abarca, presidente de HM Hospitales

11.00 h Conversación. El estado de las empresas gallegas en 2026

Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

11.15 h Conversación. El impacto de la incertidumbre en la distribución

José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski

11.30 h Conversación a dos. El nuevo cuento de la lechera

Carmen Lence, presidenta ejecutiva del Grupo Lence

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

11.55 h Conversación. El futuro de Ferrol

José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol

12.10 h Pausa ‘networking’ en el Espacio Avenida Abanca

12.40 h Conversación a dos. La oportunidad de Galicia de liderar el mundo tecnológico

Alberto Borrego, director de NTT Data en Galicia y Asturias

Alberto Gago, director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)

13.05 h Conversación. Los nuevos proyectos económicos e industriales de Galicia

María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

13.20 h Conversación a dos. El auge del área económica de A Coruña en un mundo en transformación

César Castiñeira, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit

Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña

13.40 h Conversación. Potencial industrial del sur de Galicia

María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

13.55 h Conversación a dos. El desafío de la vivienda en Galicia

María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia

Diego Vázquez Reino, presidente de la Federación Gallega de la Construcción y del Clúster de la Construcción de Galicia (Galicia Constrúe)

14.25 h Cierre de la mañana. Intervención individual. El futuro de Lugo

Elena Candia, alcaldesa de Lugo

Tarde del martes 16 de junio: el futuro del turismo

16.15 h Recepción de ponentes y acompañantes

16.30 h Apertura de la tarde. Conversación

Xosé Manuel Merelles Remy, director de la Axencia de Turismo de Galicia

16.50 h Conversación. El potencial de Galicia en el ámbito gastronómico

Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación da Coruña

17.05 h Conversación. ¿Cómo puede Galicia atraer más rutas aéreas?

Javier Gándara Martínez, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA)

Nani Arenas, periodista especializada en Turismo

17.25 h Mesa redonda. El impacto de la situación económica en el turismo

Óscar Regal, CEO de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI)

Nuria Blanco, directora general del Hotel Plaza y del Hotel Avenida

Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia

18.00 h Conversación. El potencial del Xacobeo 2027

Marcos Gómez Román, comisario del Año Santo Xacobeo 2027

Mar Rodríguez Meseguer, presidenta de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI)

18.20 h Mesa redonda. Nuevos modelos para hacer de Galicia un destino diferente y sostenible

Juan Sanmartín Ferreiro, director de Portos de Galicia

Laura Vázquez Pardo, directora de Marketing de Espazo Nature

Luisa Lorenzo, consejera Delegada de Lorygar y Renzo Heritage -A Quinta da Auga y Pazo do Cotón-

18.55 h Cierre de la primera jornada del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’ . Intervención individual. El turismo que viene

Gonzalo Castro, concejal de Turismo y Cultura del Concello da Coruña

19.10 h Cierre de la primera jornada del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’

19.15 h "Afterwork El futuro del turismo" en Cafetería Copacabana

Mañana del miércoles 17 de junio

9.15 h Recepción de ponentes y acompañantes

9.30 h Apertura de la segunda jornada del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'. Conversación. Los proyectos industriales en Galicia

Juan Carlos Reboredo Nogueira, secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Presidencia de la Xunta de Galicia

9.50 h Mesa redonda. El potencial de A Coruña y Ferrol para la eólica marina

Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA)

Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal

Mónica Martínez, comunicadora

10.25 h Conversación. El potencial de Galicia como ‘hub’ energético

Javier Alonso, CEO de Hatta Energy

10.40 h Conversación. Seguridad energética, geopolítica y competitividad industrial

María Couto, CEO de Xeal

Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía del Centro Tecnológico ITG

11.00 h Conversación

María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y Asturias

11.20 h Mesa redonda. El aprovechamiento de los recursos de Galicia

Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael

Román Sánchez Gordón, director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca

Xurxo López, director general de E.nova Enerxía

Mónica Martínez, comunicadora

11.55 h Pausa ‘networking’ en el Espacio Avenida Abanca

12.30 h Conversación. Innovación en la medicina

Pablo Asensio, director médico de HM Hospitales en Galicia

12.50 h Conversación. Soberanía y trazabilidad del dato: cómo la normativa europea está rediseñando la empresa gallega

Jaime Sucasas Hermida, director de Mercados del Centro Tecnológico ITG

13.05 h Conversación. Mercados de carbono: cómo convertir la acción climática en valor para empresas y sociedad

Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España

13.25 h Conversación. IA

Julia Díaz, head of Data Science de Repsol

13.45 h Conversación. La computación cuántica va a descifrar mi contraseña

Gonzalo Blázquez Gil, responsable de Tecnologías Cuánticas del Centro Tecnológico ITG

Mónica Martínez, comunicadora

14.00 h Conversación. El potencial de Galicia en la industria aeroespacial

14.15 h Cierre del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’. Intervención individual

14.30 h Final del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'

¿Cómo asistir o seguirlo?

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.

El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.