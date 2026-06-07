El sector del mar gallego alerta de falta de personal y relevo generacional: "Los barcos se jubilan con los pescadores"

La pesca gallega atraviesa un problema que ya nadie dentro del sector considera puntual. Cada vez cuesta más encontrar marineros, mecánicos o patrones para salir al mar y, mientras decenas de profesionales se jubilan cada año, apenas aparecen jóvenes dispuestos a ocupar su lugar.

La situación preocupa especialmente en puertos como el de A Coruña, donde el envejecimiento de la plantilla y la falta de relevo llevan tiempo encendiendo las alarmas.

"Llevamos años denunciando la situación", explica Juan Carlos Corrás, presidente de la lonja coruñesa. El responsable del sector asegura que actualmente existe un "déficit grave de marineros" y reclama medidas urgentes para evitar que la situación siga agravándose.

Entre ellas, pide agilizar tanto la llegada de trabajadores extranjeros como los trámites formativos necesarios para poder embarcar. Corrás denuncia que Galicia exige actualmente dos semanas de formación específica para los marineros, frente a los tres días que se requieren en Asturias. "Hay que darle una vuelta a eso y equiparar los plazos a nivel nacional y en igualdad de condiciones para todos".

La falta de relevo ya tiene consecuencias visibles dentro del sector. Corrás asegura que cada vez es más habitual que los barcos desaparezcan cuando sus propietarios se retiran porque nadie quiere continuar la actividad.

"Antes los barcos pasaban de generación en generación, mientras que ahora cuando se jubila un pescador, ese barco se pierde y nadie lo compra", lamenta.

La gente prefiere dedicarse a otros sectores menos rentables pero más tranquilos Juan Carlos Corrás, presidente de la lonja de A Coruña

El presidente de la lonja sostiene que la pesca sigue siendo rentable, pero considera que el exceso de burocracia y control termina expulsando a posibles nuevos profesionales. "Creo que no existe un sector más regulado en el mundo que la pesca en la Unión Europea", afirma.

En su opinión, el problema no es únicamente económico. Habla también de desgaste administrativo y presión constante sobre quienes trabajan en el mar. "Al final gastas más tiempo en gestiones burocráticas que pescando, y la gente no quiere eso; prefieren dedicarse a otros sectores menos rentables pero más tranquilos".

Aun así, insiste en que Galicia mantiene un enorme potencial pesquero desaprovechado, pues cuenta con "uno de los caladeros más ricos de Europa, pero no se está aprovechando como se debería".

Tripulaciones cada vez más extranjeras

El patrón mayor de la Cofradía de pescadores y mariscadores de A Coruña, Javier Mariñas Losada, comparte el diagnóstico y cree que el problema va mucho más allá de la simple falta de vocaciones.

"Este es un trabajo que ya de por sí resulta poco atractivo para mucha gente", explica. Habla de jornadas duras, esfuerzo físico, incertidumbre económica y ausencia de horarios fijos. "Si le añades trabas burocráticas produces la tormenta perfecta para que desaparezca el relevo generacional".

Mariñas asegura que la situación es evidente en las cofradías gallegas. "Son muchos más los que se jubilan que los que entran".

El cambio también se percibe dentro de los barcos. Según explica, hace años gallegos y vascos ocupaban la mayor parte de la tripulación. Ahora la realidad es muy distinta. "Seguimos ocupando mayoritariamente los altos cargos, pero el 90 % de los marineros son extranjeros. Sin ellos, ahora mismo la pesca de altura no sería posible".

Una desconexión creciente con el mar

Mariñas cree además que las nuevas generaciones crecieron alejadas del mundo pesquero. Lo nota incluso dentro de su propia familia.

"Mis hijos no son capaces de diferenciar un pez de un pescado del Mercadona", comenta para ejemplificar la distancia actual entre buena parte de la sociedad y el sector marítimo.

El patrón mayor advierte además de otra consecuencia directa de la falta de mano de obra: la progresiva sustitución del producto local por pescado extranjero más barato. "Nuestro producto, que es de muchísima calidad, está siendo reemplazado por lotes al por mayor de producto extranjero que tiene otra calidad".

Nuevas ayudas de la Xunta

En medio de esta situación, la Xunta de Galicia publicó el pasado 26 de mayo una nueva convocatoria de ayudas para intentar impulsar el relevo generacional en el sector pesquero.

La línea, dotada con 350.000 euros y cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, busca apoyar a los armadores que permitan embarcar a estudiantes de formación náutico-pesquera para completar sus prácticas profesionales.

Las ayudas cubrirán parte de los gastos derivados de manutención, ropa de trabajo, equipamiento e incluso desplazamientos hasta el lugar de embarque.

El objetivo es acercar a nuevos alumnos a una profesión que, pese a seguir siendo estratégica para Galicia, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.