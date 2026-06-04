Lidl reúne a más de 50 proveedores gallegos en Barcelona para impulsar su expansión internacional

Lidl reunió este jueves en Barcelona a cerca de 300 empresas proveedoras de toda España en una nueva edición de su Supplier Day, un encuentro con el que la compañía busca reforzar la colaboración con sus socios comerciales y abrir nuevas vías de crecimiento tanto en el mercado nacional como en el europeo.

La cita, celebrada en la Terminal D del Puerto de Barcelona bajo el lema "Crecer juntos vale la pena", contó con la participación de proveedores gallegos especializados principalmente en frutas y hortalizas, un sector estratégico para la compañía en una comunidad donde trabaja de forma habitual con más de medio centenar de empresas de distintos ámbitos productivos.

Durante la jornada, Lidl compartió con los asistentes sus planes de expansión para los próximos años. Solo en este ejercicio, la cadena prevé poner en marcha unas 50 actuaciones entre nuevas aperturas y modernización de establecimientos, una estrategia que ampliará las oportunidades de negocio para las empresas que forman parte de su red de suministro.

El director general de Compras y Comercial de Lidl España, Carlos González-Vilardell, destacó el papel que desempeñan los proveedores dentro del modelo de negocio de la compañía. "Nuestro éxito como empresa es también el éxito de nuestros proveedores. Son quienes nos permiten ofrecer productos de calidad al mejor precio e innovar para adaptarnos a las nuevas necesidades de los consumidores", señaló.

Una puerta de entrada a los mercados internacionales

Más allá de su presencia en España, Lidl se ha consolidado como una de las principales plataformas de exportación para los productos nacionales. Actualmente, más de la mitad de las compras que realiza a proveedores españoles terminan distribuyéndose en mercados internacionales gracias a la red comercial que la compañía mantiene en más de una treintena de países.

La empresa considera que esta capacidad de internacionalización representa una oportunidad para que los productores amplíen su actividad y accedan a nuevos consumidores fuera de las fronteras españolas.

En este sentido, el encuentro sirvió también para mostrar las ventajas del ecosistema empresarial del Grupo Schwarz, al que pertenece Lidl, que integra áreas vinculadas al comercio minorista, la logística, la digitalización y la gestión medioambiental.

Más de 50 proveedores gallegos

La presencia gallega tuvo un protagonismo destacado durante la jornada. Lidl mantiene relaciones comerciales con más de 50 empresas de la comunidad autónoma, especialmente vinculadas al sector agroalimentario, aunque también pertenecientes a otras actividades productivas.

La compañía considera que encuentros como este permiten fortalecer la colaboración con las empresas locales y facilitar su acceso a mercados internacionales a través de la red de distribución del grupo.

La tercera edición del Supplier Day fue además certificada como un evento Residuo Cero, dentro de la estrategia de sostenibilidad impulsada por Lidl para reducir el impacto ambiental de su actividad y fomentar modelos de economía circular en toda su cadena de valor.