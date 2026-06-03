Javier Cremades presenta hoy en A Coruña su reflexión sobre el Estado de Derecho en un coloquio abierto

Javier Cremades presenta en A Coruña su reflexión sobre el Estado de Derecho en un coloquio abierto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, clausurará un acto en el que también participará por videoconferencia Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y autor del epílogo de la obra

A Coruña acoge este miércoles un encuentro jurídico e institucional de primer nivel con motivo de la presentación de Sobre el imperio de la ley, el último libro del abogado y ensayista Javier Cremades. El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en el auditorio de Afundación, en Cantón Grande, y reunirá a destacadas figuras del ámbito académico, judicial y político para reflexionar sobre los desafíos que afronta el Estado de Derecho en las democracias actuales.

Lejos de una presentación literaria convencional, la cita se desarrollará en formato de coloquio y abordará cuestiones como la separación de poderes, la independencia judicial, la seguridad jurídica y el papel de las instituciones democráticas en un contexto marcado por la polarización política y las transformaciones sociales y tecnológicas.

El encargado de presentar el acto será José Luis García-Pita y Lastres, socio de Cremades & Calvo-Sotelo y catedrático de Derecho Mercantil de la Universidade da Coruña, quien conversará con el autor sobre los principales planteamientos de la obra. La moderación correrá a cargo de la periodista de Radio Galega Chus Castro.

Uno de los momentos más destacados del encuentro será la intervención, mediante videoconferencia, de Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y una de las figuras más relevantes del constitucionalismo europeo. Harbarth, que además firma el epílogo del libro, ofrecerá una visión internacional sobre los retos que afrontan actualmente las democracias occidentales en la defensa de sus instituciones y del imperio de la ley.

El acto contará también con la participación del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que será el encargado de clausurar la jornada con una intervención institucional.

Una defensa del Estado de Derecho

Publicado por Galaxia Gutenberg, Sobre el imperio de la ley es una reflexión sobre la importancia de preservar las garantías democráticas y el sometimiento de todos los poderes públicos a la ley. A través de un recorrido histórico y jurídico, Cremades analiza cómo el Estado de Derecho se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas modernas y alerta de los riesgos derivados de su debilitamiento.

La obra plantea cuestiones relacionadas con la independencia de las instituciones, la calidad democrática, la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Asimismo, reivindica la necesidad de reforzar la cultura jurídica y el respeto a las normas como elementos esenciales para garantizar la libertad y la convivencia.

Javier Cremades es fundador y presidente de Cremades & Calvo-Sotelo y preside además la World Jurist Association, organización internacional dedicada a la promoción del Estado de Derecho en todo el mundo. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosos foros internacionales y se ha consolidado como una de las voces españolas más reconocidas en el ámbito jurídico.

La presentación en A Coruña está organizada por Cremades & Calvo-Sotelo Galicia, en colaboración con Afundación y Galaxia Gutenberg, y reunirá a representantes de la judicatura, la abogacía, la universidad, el empresariado y las instituciones gallegas en torno a un debate sobre la vigencia y los desafíos del Estado de Derecho en el siglo XXI.