Javier Cremades presenta en A Coruña su libro: "El imperio de la ley es la alternativa a la fuerza"

El abogado y ensayista Javier Cremades presentó este miércoles en A Coruña su último libro, Sobre el imperio de la ley, en un encuentro celebrado en el auditorio de Afundación que reunió a representantes del ámbito jurídico, político y académico para reflexionar sobre los desafíos que afrontan las democracias actuales.

Lejos de una presentación literaria convencional, el acto se desarrolló en formato de coloquio y giró en torno a cuestiones como la independencia judicial, la separación de poderes, la seguridad jurídica y el papel de las instituciones democráticas en un contexto marcado por la polarización política y el auge de modelos autoritarios.

El encuentro estuvo moderado por la periodista y delegada de la Asociación de Periodistas de Galicia en A Coruña, Chus Castro, y contó con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y el socio de Cremades & Calvo-Sotelo y catedrático de Derecho Mercantil de la Universidade da Coruña, José Luis García-Pita.

Durante su intervención, Cremades defendió la necesidad de preservar un sistema basado en las leyes frente a cualquier intento de concentración del poder. "El imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza", recordó, una de las ideas centrales de la obra.

El jurista alertó además sobre el avance de las llamadas "autocracias funcionales", modelos políticos que ofrecen estabilidad y eficiencia a costa de limitar libertades fundamentales. En este sentido, insistió en que la democracia no puede darse por garantizada y requiere instituciones sólidas, ciudadanos comprometidos y una justicia que funcione de forma eficaz.

Una llamada a defender las instituciones

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó la vigencia del mensaje del libro en un momento marcado por la incertidumbre internacional y el cuestionamiento de algunos principios democráticos. "El Estado de Derecho es la garantía de nuestros derechos y libertades", afirmó. Blanco defendió además el papel de una abogacía libre e independiente y subrayó que la democracia requiere "vigilancia, compromiso y pedagogía".

Por su parte, José Luis García-Pita puso el foco en la importancia del conocimiento jurídico y en el papel de los jueces como garantes efectivos de los derechos fundamentales. El catedrático también advirtió sobre los efectos que puede tener una justicia lenta y la necesidad de dotar al sistema de los recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.

Rueda alerta sobre quienes cuestionan a los jueces

La clausura del acto corrió a cargo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que aprovechó su intervención para reivindicar el Estado de Derecho y advertir de los riesgos que supone poner en duda a las instituciones encargadas de garantizarlo.

"El Estado de Derecho no es negociable", afirmó. Rueda mostró su preocupación por los discursos que cuestionan la actuación de los jueces y aseguró que trasladar a la ciudadanía la idea de que las resoluciones judiciales responden a intereses ajenos al derecho supone "abrir una puerta al totalitarismo".

El presidente gallego defendió que las democracias modernas se sustentan sobre instituciones independientes y recordó que la confianza de los ciudadanos en ellas resulta esencial para preservar la libertad y la convivencia.

Una visión internacional

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención por videoconferencia de Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y autor del epílogo del libro. Harbarth aseguró que la obra de Cremades llega en un momento especialmente oportuno, al considerar que las democracias occidentales afrontan amenazas crecientes contra el Estado de Derecho. "Sin la protección y defensa del Estado de Derecho no puede haber libertad ni democracia", señaló.

El magistrado alemán animó además a los ciudadanos a asumir un papel activo en la defensa de las instituciones democráticas y destacó que los valores que sustentan las sociedades libres "no pueden darse por sentados".