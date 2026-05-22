El Foro La Galicia que viene tendrá una tarde entera dedicada al turismo

La quinta edición del foro organizado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia volverá a hacer una radiografía de la situación económica y política de Galicia los días martes 16 y miércoles 17 de junio

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación de A Coruña, repitiendo ubicación tras la edición de 2025 . A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán cuestiones clave como el impacto de la incertidumbre geopolítica en el tejido empresarial o los sectores en los que Galicia está mostrando mayor capacidad de liderazgo en los últimos años.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

El futuro del turismo

El foro La Galicia que viene 2026 estará dividido en tres bloques. La mañana del martes 16 hablaremos de política, economía y empresas, la tarde del mismo día estará dedicada al turismo y la mañana del miércoles 17 de junio hablaremos de industria, tecnología, sostenibilidad e innovación.

En la tarde de 16 de junio se titulará El futuro del turismo y entre las 16:30 y las 19:30 hablaremos de las oportunidades turísticas de Galicia cuando faltan apenas unos meses para que comience el Xacobeo 2027. Contaremos con expertos para hablar de la situación de Galicia a nivel de líneas aéreas, la necesidad de desestacionalizar el turismo en la comunidad, la potenciación de facetas menos conocidas y la fuerza de la marca Galicia vinculada a la gastronomía y las experiencias. A lo largo de las próximas semanas iremos desvelando más detalles sobre el programa y mientras tanto invitamos a los interesados en asistir que reserven su entrada a través de EventBrite.