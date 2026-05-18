El sector del metal de A Coruña saldrá a la calle este 19 de mayo: así será la manifestación

El sector del metal de la provincia de A Coruña celebrará este martes, 19 de mayo, una jornada de huelga para reclamar desbloquear las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Será la primera de varias jornadas de paros convocadas por los sindicatos CIG, CCOO y UGT.

Las tres centrales sindicales anunciaron la huelga la pasada semana tras las asambleas celebradas en A Coruña, Santiago y Ferrol, en las que los trabajadores acordaron iniciar movilizaciones para presionar a la patronal.

La primera protesta tendrá lugar este martes y contará con una manifestación prevista para las 12:00 horas que recorrerá las calles de A Coruña.

La marcha partirá al mediodía de la glorieta Eduardo Diz, en A Grela. Su recorrido continuará por la avenida de Arteixo, la Ronda de Outeiro y la calle Pérez Ardá hasta llegar a la calle José Miñones, a la altura de la fuente de las Pajaritas. El recorrido finalizará ante la oficina de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), situada en la plaza Luis Seoane en Elviña.

Los polígonos piden dispositivo especial

Ante la convocatoria de la manifestación, los polígonos industriales de la ciudad piden reforzar las medidas de seguridad.

La asociación de empresarios de A Grela ha solicitado la presencia de efectivos policiales a la Subdelegación del Gobierno para evitar incidentes como los que se produjeron cuando se convocaron otros paros, con lanzamientos de petardos y momentos de tensión entre trabajadores.

Es posible que la marcha de manifestantes no discurra por las calles interiores del polígono coruñés, pero las medidas solicitadas pretenden prevenir sucesos desagradables, apuntan desde la asociación de Agrela.

En el polígono de Sabón, en Arteixo, no se han pedido refuerzos a la Subdelegación del Gobierno y se confía en el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil. En todo caso, se prevé “reforzar la vigilancia en las empresas que van a verse más afectadas”, apuntan fuentes del polígono.

Negociaciones paralizadas

Los sindicatos denuncian desde hace semanas que las negociaciones permanecen paralizadas tras la suspensión de la reunión que estaba prevista para el pasado 6 de mayo de la comisión negociadora. Según explicaban, la patronal justificó la cancelación por una protesta del personal del comercio del metal en la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña.

Las centrales sindicales insisten en que el sector "quiere negociar su convenio y quiere una negociación real" y advierten de que las medidas de presión "se intensificarán" si no cambia la postura empresarial. Además, rechazan que los trabajadores "paguen esta coyuntura" o sufran "un retroceso en los derechos laborales".

Las movilizaciones en A Coruña llegan poco después del inicio de la huelga indefinida del comercio del metal en la provincia de Pontevedra, que estuvo marcada por marchas que llenaron las calles de Vigo. Allí, los sindicatos mantienen convocadas protestas los días 19, 20 y 21 de mayo, coincidiendo con la celebración de Navalia en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) de Vigo.