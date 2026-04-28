Fachada de Mercadona

Fachada de Mercadona Shutterstock

Economía

Mercadona busca médicos en Galicia con hasta 90.000 euros de salario y jornada de lunes a viernes

La cadena de supermercados de Juan Roig también ofrece formación remunerada y proyección laboral dentro de la empresa

Puede interesarte: La UE cambia las normas: los jóvenes podrán conducir coches desde los 17 años si cumplen este requisito

Publicada

Mercadona es una de las principales cadenas de supermercados en España. Con sede en Valencia y fundada en 1977, la empresa familiar de Juan Roig tiene más de 60 supermercados repartidos por toda Galicia.

Estefanía Grandío Gayoso, fundadora y directora creativa de The New Society.

Precisamente en Galicia, Mercadona busca médicos para trabajar en las ciudades de Lugo y Ourense. La oferta está publicada en su portal de empleo y aún admite solicitudes.

Hasta 90.000 euros de salario y jornada de lunes a viernes

Mercadona ha iniciado una nueva búsqueda de personal. En estos momentos, precisa incorporar a sus equipos de Lugo y Ourense a dos médicos con licenciatura o grado en Medicina, disponibilidad para viajar y carnet de conducir y vehículo propio.

Las personas seleccionadas se encargarán de llevar a cabo diversas tareas administrativas relacionadas con el área de salud laboral, incluyendo el seguimiento y la gestión de las bajas médicas y los accidentes de trabajo.

"Como parte de tus funciones, también realizarás visitas a los distintos centros de gestión dando soporte médico a los trabajadores cuando sea necesario", indica Mercadona en su oferta de empleo.

La cadena de supermercados de Juan Roig ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, y colegiación y seguro de responsabilidad civil.

En cuanto a las condiciones, el contrato es a jornada completa de lunes a viernes, en horario partido (mañana y tarde), con algunos sábados según necesidad. La retribución anual bruta oscila entre 59.362 y 90.115 euros, lo que se traduce en 4.946,8 y 7.509,5 euros al mes de 12 pagas.

Requisitos para trabajar en Mercadona y cómo inscribirse

Mercadona detalla en su portal de empleo los requisitos para optar a las vacantes médicas en Lugo y Ourense. En este sentido, es imprescindible contar con la licenciatura o el grado de Medicina, así como tener disponibilidad para viajar, carnet de conducir y vehículo propio.

"Buscamos médicos para proteger la salud de nuestra plantilla y velar por su seguridad laboral. Cuidar de nuestros trabajadores también es cuidar de Mercadona, por eso destinamos importantes recursos y esfuerzos a nuestra red de profesionales sanitarios internos".

Las personas interesadas pueden inscribirse a la oferta a través del portal de empleo de Mercadona. Para ello, basta con crear una cuenta de Mercadona o iniciar sesión, si ya tienes una, y rellenar el formulario con tus datos personales y currículum vitae.