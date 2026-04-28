Mercadona busca médicos en Galicia con hasta 90.000 euros de salario y jornada de lunes a viernes

Mercadona es una de las principales cadenas de supermercados en España. Con sede en Valencia y fundada en 1977, la empresa familiar de Juan Roig tiene más de 60 supermercados repartidos por toda Galicia.

Precisamente en Galicia, Mercadona busca médicos para trabajar en las ciudades de Lugo y Ourense. La oferta está publicada en su portal de empleo y aún admite solicitudes.

Hasta 90.000 euros de salario y jornada de lunes a viernes

Mercadona ha iniciado una nueva búsqueda de personal. En estos momentos, precisa incorporar a sus equipos de Lugo y Ourense a dos médicos con licenciatura o grado en Medicina, disponibilidad para viajar y carnet de conducir y vehículo propio.

Las personas seleccionadas se encargarán de llevar a cabo diversas tareas administrativas relacionadas con el área de salud laboral, incluyendo el seguimiento y la gestión de las bajas médicas y los accidentes de trabajo.

"Como parte de tus funciones, también realizarás visitas a los distintos centros de gestión dando soporte médico a los trabajadores cuando sea necesario", indica Mercadona en su oferta de empleo.

La cadena de supermercados de Juan Roig ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, y colegiación y seguro de responsabilidad civil.

En cuanto a las condiciones, el contrato es a jornada completa de lunes a viernes, en horario partido (mañana y tarde), con algunos sábados según necesidad. La retribución anual bruta oscila entre 59.362 y 90.115 euros, lo que se traduce en 4.946,8 y 7.509,5 euros al mes de 12 pagas.

Requisitos para trabajar en Mercadona y cómo inscribirse

Mercadona detalla en su portal de empleo los requisitos para optar a las vacantes médicas en Lugo y Ourense. En este sentido, es imprescindible contar con la licenciatura o el grado de Medicina, así como tener disponibilidad para viajar, carnet de conducir y vehículo propio.

"Buscamos médicos para proteger la salud de nuestra plantilla y velar por su seguridad laboral. Cuidar de nuestros trabajadores también es cuidar de Mercadona, por eso destinamos importantes recursos y esfuerzos a nuestra red de profesionales sanitarios internos".

Las personas interesadas pueden inscribirse a la oferta a través del portal de empleo de Mercadona. Para ello, basta con crear una cuenta de Mercadona o iniciar sesión, si ya tienes una, y rellenar el formulario con tus datos personales y currículum vitae.