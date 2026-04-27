A Coruña apuesta por una hostelería sostenible con la colaboración entre el sector y Coca-Cola

El presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, y la Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners, Ane Epalza, han firmado la colaboración la fábrica de Coca-Cola en A Coruña. Coca-Cola

La Asociación de Hostelería de A Coruña y Coca-Cola han firmado un acuerdo para impulsar una hostelería más sostenible. A través de este convenio de colaboración, ambas entidades tienen como objetivo fortalecer el sector hostelero en la provincia y avanzar conjuntamente en sostenibilidad, innovación y compromiso social.

Este acuerdo, como indican en un comunicado, consolida "consolida una relación estratégica basada en el apoyo mutuo, la dinamización del sector y la generación de valor para los establecimientos hosteleros, en un contexto en el que la sostenibilidad y la adaptación a nuevos modelos de consumo son clave".

Los ejes del acuerdo pasan por la difusión de contenidos en redes sociales o la participación conjunta en acciones de voluntariado y de cuidado del entorno como Mares Circulares o el programa Hostelería #PorElClima.

La firma del acuerdo tuvo lugar en la fábrica de Coca-Cola en A Coruña. Allí, el el presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, y la Directora Asociada de Comunicación y Sostenibilidad Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners, Ane Epalza, han firmado el documento de colaboración.