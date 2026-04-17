A Coruña reúne a ocho mujeres líderes para inspirar nuevas referentes profesionales

Foto de familia de las participantes y representantes institucionales en "Raíces y Trayectorias" durante su celebración en A Coruña

El Centro Social Afundación de A Coruña acogió esta mañana el arranque de "Raíces y Trayectorias", un encuentro centrado en el liderazgo femenino que reunió a destacadas profesionales del ámbito empresarial con el objetivo de compartir experiencias e impulsar nuevos referentes.

La ciudad fue la primera parada de esta iniciativa, que recorrerá otras localidades como Valencia, Zaragoza o Vigo. La jornada congregó a público interesado en conocer de primera mano las historias de ocho directivas de referencia a nivel nacional e internacional, que repasaron sus trayectorias a través de cinco imágenes personales.

El evento contó con la participación de Vicky Ducournau, directora general de Proximia en Havas Media Network; Giulia Rossi, directora de Programas de Innovación y Transformación para Europa, Oriente Medio y África T2K de Amazon Web Services; Mercedes Martín, directora de Atracción y Selección de Talento de Alcampo; Laura García, directora general de Telepizza; Melanie Soucek, directora general de Aristocrazy; Doris Casares, directora global de Asuntos Corporativos, Comunicación y Acción Social de Mango; Carmen Lence, presidenta del Grupo Lence; y Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de FNAC.

A lo largo de la jornada, las participantes compartieron los momentos clave de sus carreras profesionales y personales en intervenciones marcadas por la emoción y la reflexión. El objetivo del proyecto, impulsado por Cristina Delgado, fundadora y presidenta de Women in Retail (WiR), y David Suárez, CEO de Diesemm, es "construir un legado" y contribuir a generar referentes femeninos para las nuevas generaciones.

El encuentro contó también con representación institucional, con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; del vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, Xosé Regueira; y de Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta de Galicia.

El liderazgo femenino como motor de cambio

Durante la apertura institucional, la alcaldesa, Inés Rey, puso en valor el papel de las mujeres en el ámbito profesional y destacó que el liderazgo femenino es "una fuerza transformadora, colectiva e imparable, que nace de la experiencia, del esfuerzo y de la identidad".

Rey subrayó la importancia de las participantes como referentes en sus respectivos sectores y defendió la necesidad de avanzar hacia una igualdad real de oportunidades. "Cuando hablamos de liderazgo y talento, debemos hablar también de las experiencias, de las decisiones difíciles y de los obstáculos superados que permiten abrir camino a otras mujeres", señaló.

La regidora también incidió en la importancia de seguir visibilizando el talento femenino en todos los ámbitos, especialmente en aquellos donde históricamente ha tenido menor presencia, y apostó por crear espacios de encuentro que permitan compartir experiencias y fortalecer redes profesionales.