Confirmado por Hacienda: esta es la fecha en la que se devuelve el dinero de la Declaración de la Renta 2025/26

La campaña de la Renta y Patrimonio 2026 arrancó el pasado 8 de abril con la presentación de los borradores a través de internet. La Agencia Tributaria prevé devolver un importe de 13.271 millones de euros, mientras que el importe a ingresar por parte de los contribuyentes será de 14.908 millones.

Esta campaña correspondiente al ejercicio de 2025 finaliza el 30 de junio. Al igual que en años anteriores, se permite a los contribuyentes gallegos realizar sus declaraciones por teléfono (entre el 6 de mayo y el 30 de junio) o de manera presencial (del 1 al 30 de junio). En ambos casos hay que solicitar cita previa.

¿Cuándo te devuelve Hacienda el dinero?

Declaración de la Renta Shutterstock

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que "las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno gallego y consolidadas desde el año 2022 permitirán a cada contribuyente de la comunidad ahorrar un promedio de 476 euros en la declaración de la renta", lo que supone unos 47 millones de ahorro para los gallegos.

En la campaña que comenzó el pasado 8 de abril se prevé la presentación de 25.251.000 declaraciones en toda España, un 2,1% más, tal y como indican desde el Ministerio de Hacienda.

Si el resultado de tu borrador ha salido en negativo, esto significa que pagaste más impuestos de los que te correspondían en el ejercicio de 2025, por lo que Hacienda debe devolverte ese importe.

El propio ministerio confirmó que 48 horas después del inicio de la Campaña, procederían a realizar las primeras devoluciones, por lo que es muy probable que los contribuyentes gallegos más rápidos ya hayan recuperado su dinero.

Así, Hacienda comenzó el viernes 10 de abril a emitir las primeras devoluciones. Eso sí, debes tener en cuenta que el tiempo que se tarda en realizar el abono de la devolución no está condicionado ni por el momento en que se presente el borrador de la declaración, ni tampoco por la solicitud del reembolso.

"La Agencia Tributaria dispone de seis meses, desde el término del plazo de presentación de las declaraciones, o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para efectuar la devolución o para iniciar un procedimiento de comprobación de la devolución solicitada", explica la Agencia Tributaria.

Si transcurre el plazo de seis meses desde que termina el plazo de solicitudes, es decir, el 31 de diciembre de 2026, y todavía no has recuperado el dinero que pagaste de más, la Agencia Tributaria deberá abonar "intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 6 meses, sin necesidad de que lo solicites".

Con carácter general, la devolución se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta que hayas indicado en el momento de presentar tu Declaración de la Renta.