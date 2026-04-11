En vigor: la ayuda de 5.000 euros a personas con dependencia que necesitan cuidado en el hogar
5.000 euros al año, lo que equivale a 416 euros al mes, destinados a personas mayores y personas con discapacidad con situación de dependencia reconocida
Más información: Rueda ampliará el Bono Coidado en 10.000 plazas y alcanzará los 50.000 beneficiarios en Galicia
La Xunta de Galicia mantiene abierta una ayuda destinada a las personas mayores y dependientes en Galicia, el Bono Coidado, que este año experimentará una ampliación. Recientemente, Alfonso Rueda ha señalado que se ampliará el bono en 10.000 plazas, llegando a los 50.000 beneficiarios en Galicia.
El Bono Coidado es una ayuda de 5.000 euros al año (416 euros al mes) para el cuidado de la persona con dependencia en casa. Esta prestación económica se ofrece sea cual sea el nivel de renta y sea cual sea el grado de dependencia, siendo para todos por igual.
5.000 euros para personas mayores y dependientes en Galicia
El Bono Coidado es una de las principales herramientas de apoyo a la dependencia en Galicia. En los dos últimos ejercicios, el número de beneficiarios se ha duplicado, pasando de 20.000 a 40.000 personas gracias al incremento de las cuantías, y ahora se espera ampliarlo a 10.000 beneficiarios más.
Esta prestación económica es de 5.000 euros anuales, lo que equivale a 416 euros al mes, destinada al cuidado de personas en situación de dependencia dentro del hogar. Se concede de forma universal, sin tener en cuenta ni el nivel de ingresos de la persona beneficiaria ni el grado de dependencia reconocido.
El llamado Bono Coidado busca facilitar que personas mayores o con discapacidad puedan seguir viviendo en su entorno habitual. Gracias a esta ayuda, un familiar, amigo o persona cercana puede encargarse de su atención diaria, favoreciendo así un modelo de cuidados más cercano y personalizado.
Cómo solicitar el Bono Coidado
- Si la persona recibe otra ayuda o servicio de dependencia y quiere ahora el Bono Coidado en el hogar: debe acudir a los servicios sociales de referencia, sea su Ayuntamiento o su centro de salud, para solicitarlo
- Si la persona no recibe ninguna ayuda: debe acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento o del centro de salud para iniciar el proceso de valoración. Tras la evaluación, el equipo profesional determinará la ayuda más adecuada, sea este bono o cualquier otra prestación autonómica