Buscan personal para la ITV en Galicia: jornada de lunes a viernes y contrato indefinido

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Precisamente, entre sus últimas ofertas se encuentra un puesto para trabajar en la ITV en Galicia, concretamente en la estación de A Cacheiras, en Santiago de Compostela, además de otras dos plazas destinadas a prácticas.

Jornada de lunes a viernes y contrato indefinido

Estación ITV Shutterstock

SYC Applus+ ITV ha iniciado una nueva búsqueda de personal. En concreto, precisa incorporar a su equipo de A Cacheiras a un profesional en Atención al Cliente para desempeñar funciones como conductor.

"Buscamos a una persona con perfil comercial y polivalente, con altas habilidades en atención al cliente y con experiencia previa en conducción de vehículos", señalan en la oferta de empleo.

La persona seleccionada se encargará de recoger y trasladar los vehículos de terceros a inspeccionar desde las instalaciones del cliente hasta la estación de ITV correspondiente y, viceversa. También se encargará de conducir el vehículo del cliente durante el proceso de inspección y gestionar las citas asignadas al servicio.

Otras funciones a desarrollar son: gestionar la acción comercial del servicio, gestionar los contratos con los clientes y realizar tareas auxiliares de apoyo en oficina y nave.

SYC Applus+ ITV ofrece contrato indefinido y formación inicial a cargo de la empresa. El contrato es a jornada parcial de cuatro horas diarias, en horario de mañana de 09:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes.

No obstante, existen una serie de requisitos mínimos para acceder al puesto:

Deseable formación FP/CF en rama administrativo o afín

Carnet de clase B, con más de 2 años de antigüedad

Coche propio

Perfil comercial

Se valorará experiencia y conocimientos en mecánica, y experiencia en conducción y atención al cliente.

Prácticas para recién titulados

Por otro lado, SYC Applus+ ITV cuenta con varias ofertas de prácticas para recién titulados en la provincia de A Coruña: estaciones de Espíritu Santo, Tambre y A Sionlla.

Durante las prácticas, las personas seleccionadas recibirán formación inicial en ITV para obtener la cualificación necesaria para realizar las tareas de inspección técnica de vehículos y poder desempeñar exitosamente las funciones requeridas.

Para acceder a estas prácticas resulta imprescindible tener formación reglada en Automoción, que no hayan transcurrido más de 3 años desde la obtención del título y que no se haya celebrado un contrato formativo previo vinculado a esta titulación por un tiempo superior a seis meses.

La empresa ofrece contrato laboral formativo en prácticas de seis meses con opción a renovación, "atractivas condiciones laborales" y formación inicial en ITV para la cualificación como inspector ITV.