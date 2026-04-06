Entra en vigor: nueva ayuda con una dotación de 150.000 euros para impulsar programas de igualdad y diversidad

El Concello da Coruña convoca subvenciones destinadas a impulsar programas de igualdad y diversidad, con una dotación total de 150.000 euros. Estas ayudas podrán solicitarse desde mañana, 7 de abril, hasta el próximo 5 de mayo. Las actividades financiadas podrán desarrollarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo es apoyar a las empresas de A Coruña que apuesten por la igualdad de género, la inclusión social basada en el reconocimiento de la diversidad y la prevención de violencias machistas. De este modo, se pretende fomentar proyectos que contribuyan a construir una sociedad más igualitaria.

Dos líneas de ayudas

El Ayuntamiento de A Coruña abre mañana, martes 7 de abril, una convocatoria de subvenciones por un total de 150.000 euros destinada a programas de igualdad y diversidad correspondientes a 2026. Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, se podrán solicitar hasta el 5 de mayo a través de la sede electrónica municipal.

La concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa señaló que estas subvenciones "son unha ferramenta clave para seguir reforzando o traballo que realizan na Coruña as entidades que sosteñen, desde o ámbito social e comunitario, a defensa da igualdade e da diversidade".

La convocatoria se divide en dos líneas de financiación. La primera cuenta con 60.000 euros y está destinada a cubrir gastos de funcionamiento de las entidades. Incluye costes como personal administrativo, alquiler de locales, suministros, limpieza, seguridad, seguros o servicios de asesoramiento fiscal, laboral y contable. Esta línea pretende garantizar la estabilidad y continuidad de las asociaciones.

La segunda línea, dotada con 90.000 euros, se orienta al desarrollo de proyectos y actividades. Se financiarán iniciativas de prevención de las violencias machistas, atención a víctimas, promoción de igualdad de género y defensa de los derechos del colectivo LGTBQI.

Este segundo bloque se organiza en dos programas:

Uno centrado en la igualdad y la erradicación de la violencia hacia mujeres y menores

Otro enfocado en la promoción activa de los derechos LGTBQI y la lucha contra los discursos y comportamientos de odio

"O apoio municipal busca darlle estabilidade ao movemento asociativo e impulsar iniciativas que preveñan as violencias machistas, defendan os dereitos das persoas LGTBQI e sigan abrindo camiño cara a unha igualdade real e efectiva", expresó la concelleira.

Las actividades subvencionables podrán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, manteniendo el modelo de financiación aplicado en años anteriores.