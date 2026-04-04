Esto es lo que cobran los habitantes de las comarcas de Barbanza, Muros y Noia (A Coruña)

Vistas de la ría de Muros e Noia desde el Monte Iroite Turismo de Noia

¿Cuánto cobran los habitantes de las comarcas de Barbanza, Noia y Muros? El más rico, según los últimos datos actualizados del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2023, es A Pobra do Caramiñal, con 17.304 euros de renta bruta, frente a los 15.180 de Lousame, el más pobre.

Ninguno de ellos, sin embargo, supera la media gallega: 19.053 euros. Los residentes en los municipios que rodean la ría de Muros e Noia ganan entre 15.180 y 17.304 euros, estando los 10 analizados en una franja que apenas varía 2.000 euros.

Algunos de ellos, además, tienen una renta bruta considerablemente inferior al del concello más rico de Galicia. Los datos del IGE recogen que Oleiros consolida su liderazgo económico en la comunidad con 30.879 euros por habitante, duplicando a Lousame y superando en 13.000 euros a A Pobra do Caramiñal.

Precisamente, en la comarca de Barbanza, los vecinos de Ribeira cobran 16.083 euros , seguidos por los de Rianxo (16.412) y Boiro (16.761). Todos ellos se mueven en una franja que varía menos de 700 euros, excepto con A Pobra do Caramiñal.

La situación es muy similar en el caso de la comarca de Noia, donde el municipio homónimo lidera la renta media con 16.547 euros. O Porto do Son es el segundo más rico con 16.243, seguido por Outes (16.123) y Lousame (15.180).

Muros y Carnota tienen una renta media muy similar, con apenas 300 euros de media. Así, los habitantes del primero de ellos tienen una renta bruta media de 15.568 euros, superada ligeramente por la de los de Carnota (15.876).

La renta media, de mayor a menor

La renta media de los municipios de la comarca de Barbanza varía menos de 1.000 euros entre A Pobra do Caramiñal, en el que más cobran sus habitantes, y Ribeira, el que menos. Estos son los datos actualizados del IGE:

A Pobra do Caramiñal: 17.304

Boiro: 16.761

Rianxo: 16.412

Ribeira: 16.083

La información del Instituto Galego de Estatística también recoge las cifras de la comarca de Noia, que son las siguientes:

Noia: 16.547

O Porto do Son: 16.243

Outes: 16.123

Lousame: 15.180

La tercera comarca que "abraza" la ría de Muros e Noia es, precisamente, la de Muros. Esta es la renta media bruta de sus habitantes: