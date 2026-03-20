El ayuntamiento más rico de Galicia está en el área de A Coruña: esto es lo que ganan sus vecinos

Oleiros se mantiene como el municipio más próspero de Galicia, con una renta disponible bruta por habitante de 30 879 euros en 2023.

Esta cifra lo coloca muy por delante del resto de ayuntamientos del área metropolitana de A Coruña, consolidando su liderazgo económico en la comunidad.

La ciudad de A Coruña ocupa el segundo puesto dentro del área, con 24.327 euros por habitante, una cifra que refleja su condición de núcleo urbano de referencia en Galicia y su relevancia económica frente a otros municipios cercanos.

En la franja alta de renta se encuentran Bergondo con 22.774 euros, Culleredo con 20.682 euros, Cambre con 20.162 euros y Miño con 20 528 euros.

Estos municipios destacan por situarse por encima de la media autonómica y por su nivel de bienestar relativo dentro del área metropolitana.

Otros ayuntamientos con cifras intermedias incluyen Carral, que registra 19.218 euros, Abegondo con 19.641 euros, Sada con 19.900 euros, y Betanzos con 18.904 euros.

Estas cifras muestran que aunque no alcanzan los niveles de Oleiros o A Coruña, los vecinos de estos municipios disfrutan de una renta superior a la media gallega.

En la franja más baja, pero aún relevante, se encuentra Arteixo con 17.911 euros, reflejando la diversidad económica de la zona, donde la presencia industrial y la población influyen directamente en la renta por habitante.

Renta disponible bruta por habitante ordenada de mayor a menor